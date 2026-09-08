W skrócie 64 proc. ankietowanych uznaje wynik wyborów AfD w Saksonii-Anhalt za niepokojący, a 24 proc. wyraża zadowolenie ze zmian.

43,8 proc. głosów uzyskała AfD w wyborach do parlamentu landu Saksonia-Anhalt, a 45 proc. respondentów wskazuje na Ulricha Siegmunda jako kandydata na premiera, podczas gdy 48 proc. jest przeciwko.

51 proc. badanych popiera ściślejszą współpracę innych partii z AfD, natomiast 45 proc. wyraża sprzeciw wobec takiego rozwiązania.

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Zdecydowana większość ankietowanych (64 proc.) uważa, że zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec (AfD) w niedzielnych wyborach w Saksonii-Anhaltcie jest niepokojące - wynika z sondażu infratest dimap dla nadawcy ARD.

Ustalono, że zadowolonych ze zmian jest około 24 proc., reszta pozostaje na nie obojętna.

Tymczasem prawie połowa uprawnionych do głosowania (45 proc.) myśli, że główny kandydat AfD, Ulrich Siegmund, powinien zostać wybrany na stanowisko premiera. Przeciwnym temu pomysłowi jest 48 proc. respondentów.

Alternatywa dla Niemiec (AfD) wygrała w niedzielnym głosowaniu do parlamentu w landzie Saksonia-Anhalt, zdobywając 43,8 proc. głosów. 76 proc. ankietowanych uważa, że ten wynik jest sygnałem dla rządu federalnego kanclerza Friedricha Merza.

Niemcy. Społeczeństwo zaniepokojone po zwycięstwie AfD

Twórcy sondażu zauważają, że naturalnym jest, że 97 proc. wyborców AfD widziałoby Siegmunda jako szefa rząd kraju związkowego. Jednak tego samego zdania jest również co trzeci głosujący na CDU/CSU i prawie jedna piąta osób popierających Partię Zielonych.

W poniedziałek tysiące osób protestowały w Berlinie przeciwko AfD. Demonstracje zwołały organizacje pozarządowe. Na transparentach umieszczono m.in. hasło: "Historia na nas patrzy". Według policji było na nich 5 tysięcy osób, natomiast organizatorzy protestu mówią o 14 tysiącach - podał "Tagesspiegiel".

Według "Tagesshau" kluczowym powodem porażki w niedzielnym głosowaniu koalicji rządzącej w Niemczech był temat reform społecznych. Jedynie 13 proc. obywateli chce, aby nowe ustawy, zwłaszcza te dotyczące emerytur i opieki zdrowotnej, zostały wdrożone zgodnie z planem.

59 proc. ankietowanych poparłoby reformy po wprowadzeniu poprawek, a 22 proc. jest za ich całkowitym odrzuceniem.

W czerwcu "Deutsche Welle" informowało o pomysłach rządu Friedricha Merza. Wśród nich znalazło się m.in. powiązanie wieku emerytalnego z rosnącą oczekiwaną długością życia czy likwidacja emerytury dla osób z długim stażem ubezpieczeniowym (45 lat opłacania składek).

Niemcy. AfD traktowane sprawiedliwie?

Badani zostali również zapytani o to czy inne partie w Niemczech traktują AfD sprawiedliwie. 42 proc. z nich odpowiedziało, że nie, w tym prawie jedna trzecia zwolenników rządzącej koalicji CDU/CSU. Większość (53 proc.) uważa, że ugrupowanie jest traktowane sprawiedliwie.

Jednak ponad połowa (51 proc.) stwierdziła, że w przyszłości inne partie powinny ściślej współpracować z AfD. Przeciwko temu pomysłowi opowiedziało się 45 proc. ankietowanych.

Sondaż został przeprowadzony infratest dimap dla ARD na grupie 1051 osób uprawnionych do głosowania w Niemczech.

Źródło: "Tagesshau"



