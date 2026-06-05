W miejsce COSMO ma powstać nowa oferta pod marką młodzieżowego radia WDR, które grać będzie hip-hop. Decyzja zapadała w momencie, gdy Polska i Niemcy szykują się do obchodów 35-lecia podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i organizują w Berlinie kolejne Forum Polsko-Niemieckie.

Radio po polsku znika

Westdeutscher Rundfunk, publiczny nadawca z Nadrenii Północnej-Westfalii, przebudowuje swoje anteny radiowe. COSMO ma zniknąć całkowice, a jego miejsce zajmie projekt 1LIVE STREET. To część marki 1LIVE, jednej z najbardziej rozpoznawalnych młodzieżowych anten WDR.

Oficjalnie chodzi o modernizację i lepsze dotarcie do ludzi poniżej 30. roku życia. Nowa oferta ma być bardziej cyfrowa, miejska i muzycznie oparta m.in. na hip-hopie. Brzmi jak typowy język reformy medialnej: świeża nazwa, młodsza grupa docelowa, więcej internetu, mniej tradycyjnego radia.

Tyle że w praktyce oznacza to likwidację czegoś, czego nie da się łatwo zastąpić. COSMO nie było zwykłą anteną muzyczną. Było miejscem dla społeczności migracyjnych, w tym Polaków mieszkających w Niemczech. Było też jednym z niewielu projektów niemieckich mediów publicznych, które traktowały języki migrantów jako część codziennej misji, a nie jako dodatek na specjalne okazje.

Z rozmowy Interii z osobą znającą sytuację w redakcji wynika, że po zmianach w Nadrenii Północnej-Westfalii nie będzie już audycji po polsku. Dla polskiej społeczności to konkretna strata: znika antena, która przez lata pomagała zrozumieć niemiecką rzeczywistość ludziom żyjącym między dwoma krajami.

Interia pisała o tym rok temu. Wtedy trwała walka o stację

Interia opisywała sprawę już w ubiegłym roku, gdy pojawiły się pierwsze informacje o planach zamknięcia COSMO. Wtedy w walkę o przetrwanie radia zaangażowali się dziennikarze, słuchacze i środowiska polonijne, które alarmowały, że niemieckie media publiczne mogą stracić jedną z najważniejszych ofert dla migrantów.

W odpowiedzi na falę oburzenia przedstawiciele WDR uspokajali, że COSMO nie zostanie po prostu zamknięte, ale ma zostać "rozwinięte" albo "przekształcone". Dla pracowników redakcji językowych brzmiało to jak obietnica: nawet jeśli przyjdą zmiany, sama idea wielojęzycznej anteny przetrwa.

Dziś w redakcjach dominują zupełnie inne nastroje. Jak wynika z rozmów Interii, pracownicy czują się oszukani. Jeszcze niedawno słyszeli, że oferta w językach ojczystych nie jest zagrożona, a społeczności migracyjne dalej będą obsługiwane.

Teraz słyszą, że COSMO w obecnej formie przestaje istnieć, a wraz z nim znika znaczna część dotychczasowej wielojęzycznej oferty.

To nie jest drobna korekta ramówki. To zmiana, która uderza w sam sens projektu. COSMO miało być radiem dla ludzi, którzy mieszkają w Niemczech, ale żyją także w innych językach, pamięciach i doświadczeniach. Teraz ta logika zostaje zastąpiona produktem skrojonym pod młodzieżowego słuchacza.

Tymczasem nasi rozmówcy przekonują, że od dawna są częścią cyfrowej rewolucji w świecie radia. - Od wielu lat robimy radio i podcasty. Z powodzeniem weszliśmy w cyfrową erę. Tymczasem od wczoraj ludzie piszą nam komentarze, że nie ma co płakać za radiem, bo dziś radia już nikt nie słucha, tylko podcastów - mówi Interii nasz rozgoryczony informator.

Reforma miała usuwać dublowanie. Uderza w coś unikatowego

Oficjalnym tłem zmian jest reforma niemieckich mediów publicznych. Nadawcy zrzeszeni w ARD, czyli sieci publicznych rozgłośni landowych, mają ograniczać liczbę programów i uporządkować struktury. W teorii chodzi o to, by nie finansować podobnych do siebie projektów.

Przypadek COSMO pokazuje jednak paradoks tej reformy. Nie znika projekt powielający inną antenę. Znika coś unikatowego. COSMO nie było kolejnym radiem grającym podobną muzykę dla tej samej grupy odbiorców. Było jedną z niewielu publicznych ofert tworzonych z myślą o ludziach, którzy żyją w Niemczech i pozostają w rodzimej sferze językowej: m.in. polskiej, greckiej, hiszpańskiej, arabskiej, rosyjskiej itd.

To właśnie dlatego decyzja WDR jest tak trudna do obrony. Jeżeli reforma ma bowiem walczyć dublowaniem oferty, powinna skupić się na miejscach, gdzie naprawdę istnieją równoległe struktury. Tymczasem cięcia dotykają redakcji, które robią coś, czego nie robią duże masowe anteny.

W niemieckim środowisku medialnym od lat słychać gorzkie żarty o ciężkich ekipach publicznej telewizji: kilku osobach wysyłanych do obsługi wydarzenia, które prywatne redakcje potrafią relacjonować w dwuosobowym składzie. To oczywiście uproszczony obrazek, ale pokazuje istotę problemu;

Tam, gdzie system jest kosztowny i mało elastyczny, zmiany idą powoli. Tam, gdzie istnieje niszowa, ale społecznie ważna oferta, decyzja o cięciu przychodzi znacznie łatwiej.

1LIVE STREET. Nowa nazwa, stary problem

Szczególne emocje wywołuje nazwa nowego projektu: 1LIVE STREET. Ma brzmieć nowocześnie, krótko i dobrze pasować do świata mediów społecznościowych. Tyle że w przypadku oferty, która ma zastąpić radio dla społeczności migracyjnych, słowo "street" jest co najmniej niefortunne.

W środowiskach migracyjnych pojawiły się głosy, że taki branding może być odbierany jak symboliczne wypchnięcie migrantów "na ulicę". Nie trzeba zakładać złej intencji WDR, żeby dostrzec problem.

W sprawach dotyczących języka, tożsamości i reprezentacji liczy się nie tylko to, co nadawca chciał powiedzieć. Liczy się także to, jak zostanie to odebrane przez ludzi, których ta zmiana bezpośrednio dotyczy.

A przekaz jest bolesny. Wielojęzyczna antena znika. Programy w językach ojczystych są marginalizowane. W ich miejsce pojawia się młodzieżowy format, hip-hop i marketingowa opowieść o miejskiej różnorodności.

Tymczasem migranci w Niemczech to nie tylko dwudziestolatkowie słuchający hip-hopu. To także rodziny, pracownicy, seniorzy, uczniowie szkół polonijnych i ludzie pierwszego pokolenia emigracji. Dla nich radio w języku ojczystym nie jest sentymentalnym dodatkiem. To praktyczne narzędzie, które pomaga zrozumieć kraj, w którym żyją.

Radio, które pomagało żyć w Niemczech

COSMO było ważne nie dlatego, że zastępowało naukę niemieckiego albo zamykało ludzi w ich własnych bańkach językowych. Przeciwnie. Takie media pomagają w integracji, bo tłumaczą rzeczywistość nowego kraju w języku, który odbiorca rozumie najlepiej.

Dla zwykłych ludzi oznacza to prostą rzecz: ktoś przyjeżdża do Niemiec, szuka pracy, mieszkania, szkoły dla dziecka, próbuje odnaleźć się w urzędach, przepisach i lokalnych zwyczajach. Audycja po polsku może być pierwszym miejscem, które wyjaśnia mu, jak działa system, gdzie szukać pomocy i na co uważać.

To nie jest sprzeczne z integracją - to jej warunek konieczny. Ludzi łatwiej wprowadzać do społeczeństwa, gdy nie zaczyna się od odebrania im języka, w którym mogą bezpiecznie zrozumieć podstawowe sprawy. Dlatego likwidacja COSMO w dotychczasowej formule wygląda jak decyzja podjęta z pozycji tabeli kosztów, a nie z rozumienia społecznej roli mediów publicznych.

Fatalny moment: 35 lat traktatu i forum w Berlinie

Decyzja WDR zapada w szczególnym momencie. 17 czerwca minie 35 lat od podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Tego samego dnia w Berlinie ma odbyć się Forum Polsko-Niemieckie, z udziałem szefów dyplomacji obu państw.

Na takich wydarzeniach wiele mówi się o dialogu, bliskości, młodzieży, pamięci, języku i społeczeństwie obywatelskim. Sprawa COSMO pokazuje jednak, jak oficjalne formułki rozjeżdżają się z codzienną praktyką.

Trudno mówić o języku jako pomoście, gdy równocześnie znika jedna z niewielu polskojęzycznych anten w niemieckim systemie publicznym. Trudno świętować 35 lat dobrego sąsiedztwa, gdy osłabia się narzędzie, które to sąsiedztwo budowało nie na poziomie deklaracji, ale zwykłego życia.

Berlin też czeka na decyzję

Decyzja WDR uderza przede wszystkim w ofertę w Nadrenii Północnej-Westfalii, ale jej skutki mogą być szersze. COSMO było wspólnym projektem kilku nadawców, a polska redakcja znajduje się w Berlinie. Jeśli znika główna antena w Kolonii, pojawia się pytanie, co zrobi Rundfunk Berlin-Brandenburg, czyli publiczny nadawca dla Berlina i Brandenburgii.

W redakcjach czuć niepewność. Część współpracowników już rozgląda się za inną pracą, bo nie wie, czy za kilka miesięcy będzie jeszcze dla kogo tworzyć program. To także skutek sposobu prowadzenia reformy. Jeżeli pracownicy przez miesiące słyszą uspokajające komunikaty, a potem dowiadują się, że dotychczasowa oferta znika, trudno oczekiwać zaufania.

Dla Polaków w Berlinie i Brandenburgii to sprawa szczególnie ważna. To region, w którym polska obecność jest codziennością: w szkołach, firmach, transporcie, kulturze i lokalnych społecznościach. Marginalizacja polskiej redakcji właśnie tam byłaby czymś więcej niż techniczną decyzją nadawcy.

Publiczna misja kontra księgowa logika

Z rozmów Interii wynika, że redakcje językowe przez lata mierzyły się z cięciami budżetowymi i kadrowymi. Nie miały też takiego wsparcia promocyjnego, jakie dostają większe marki radiowe. Pada argument, że skoro program nie miał pieniędzy nawet na podstawową promocję, trudno dziś rozliczać go wyłącznie z tego, że nie docierał do wystarczająco dużej grupy odbiorców.

To ważny punkt. Łatwo powiedzieć: zasięgi są za małe, więc program trzeba zamknąć. Trudniej przyznać, że niszowa oferta publiczna nigdy nie będzie działała jak masowe radio komercyjne. Jej sens polega właśnie na tym, że dociera do grup, których rynek nie obsłuży, bo mu się to nie opłaca.

Spór o COSMO pokazuje więc większy problem niemieckich mediów publicznych. Reforma ma porządkować system i ograniczać koszty. Ale jeśli oszczędności zaczynają się od programów dla mniejszości i społeczności migracyjnych, a nie od drogich i przestarzałych nawyków dużych redakcji, to rachunek finansowy szybko zmienia się w rachunek polityczny.

Tomasz Lejman





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