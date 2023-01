Paweł Szymonik wyjechał w ubiegłym roku do Niemiec w celach zarobkowych. 20 grudnia całkowicie urwał się z nim kontakt.

Znajomy 43-latka przekazał, że przebywał on ostatnio w Pension Monika koło Wiesbaden w Hesji. Personel placówki twierdzi, że mężczyzna wyszedł tylko z laptopem, nie zabierając ze sobą żadnych rzeczy osobistych.

Niemcy: Zaginął Paweł Szymonik

Do chwili obecnej zaginiony nie wrócił do tymczasowego miejsca zamieszkania, jak również do Polski. Nie odezwał się też do rodziny i znajomych. Bliscy proszą wszystkich, mających jakiekolwiek informacje o Pawle Szymoniku, o kontakt.

43-latek ma około 175 cm wzrostu, ciemne, krótkie włosy. Jest szczupły. Słabo zna język niemiecki. Nie ustalono, co - w dniu zaginięcia - miał na sobie.

O zdarzeniu poinformowała strona Zaginieni/vermisst. W wiadomości poproszono o kontakt z najbliższą jednostką policji, numerem 112 lub bezpośrednim.