W skrócie Polska staje się coraz większą konkurencją dla niemieckich kurortów nad Bałtykiem, co według duńskich mediów budzi niepokój w Niemczech.

Duński nadawca publiczny DR podkreślił dynamiczny rozwój turystyki w Polsce, wskazując na rosnącą liczbę zagranicznych turystów i atrakcyjne ceny oraz ofertę dla rodzin z dziećmi.

W materiale zwrócono uwagę na wzrost gospodarczy Polski związany z członkostwem w Unii Europejskiej, rosnące wynagrodzenia oraz jej znaczenie w strukturach europejskich po brexicie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Duński nadawca publiczny DR określił Polskę mianem nowego europejskiego "supermocarstwa", wskazując nie tylko na dynamiczny rozwój gospodarczy, ale również coraz większą popularność kraju wśród zagranicznych turystów.

Jako przykład boomu turystycznego reporterzy wskazali otwarty w czerwcu gigantyczny hotel w Pobierowie. Z kolei z rozmów z przedsiębiorcami w Międzyzdrojach wynika, że polskie kurorty stają się coraz silniejszą konkurencją dla niemieckich miejscowości nad Bałtykiem.

"Niemcy zaczynają się denerwować" - podsumowała dziennikarka Brita Kvist Hansen.

Duńskie media: Polska przyciąga coraz więcej turystów

DR przypomniał, że w ubiegłym roku Polskę odwiedziło 20 mln zagranicznych turystów, a w tym roku liczba ta ma wzrosnąć do 23 mln.

"To wciąż daleko od klasycznych turystycznych krajów, takich jak Hiszpania, Francja i Włochy, ale Polska wyróżnia się tempem rozwoju turystyki" - podkreślono w materiale.

Według reportażu przewagą Polski są nie tylko konkurencyjne ceny, ale również bogata oferta atrakcji dla rodzin z dziećmi.

Duńczycy wskazują źródła sukcesu Polski

Odpowiadając na pytanie o przyczyny dynamicznego rozwoju Polski, duńska telewizja powołała się na analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Według nich członkostwo w Unii Europejskiej zwiększyło wartość polskiej gospodarki o ponad 40 proc. w porównaniu ze scenariuszem pozostania poza Wspólnotą.

Reporterzy zwrócili również uwagę, że jedna czwarta polskich firm planuje w tym roku zwiększyć zatrudnienie, a z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego wynika, że przeciętny Polak zarabia obecnie więcej niż przeciętny Hiszpan.

W materiale podkreślono także, że Polska jest bliska wejścia do grupy G20 skupiającej największe gospodarki świata.

"Polska wypełniła miejsce Wielkiej Brytanii"

Cytowany przez DR politolog Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight, ocenił, że obecna pozycja Polski jest efektem ciężkiej pracy i zaangażowania kilku pokoleń Polaków.

Zwrócił również uwagę, że po brexicie Polska wypełniła miejsce Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, a także odegrała ważną rolę w pomocy Ukrainie podczas wojny z Rosją oraz we wzmacnianiu bezpieczeństwa Europy.





"Śniadanie Rymanowskiego": Echa afery w Szpitalu Południowym Polsat News