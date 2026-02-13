Niemcy zaciskają pasa. Wiadomo, z czego muszą zrezygnować

Kanapa, kurtka na zimę czy wizyta w restauracji? Nowy sondaż pokazuje, na czym najczęściej oszczędzają Niemcy. Konsumenci zza Odry muszą zaciskać pasa z powodu inflacji, która w ostatnich latach mocno podbiła ceny towarów i usług.

Grupa osób idąca po chodniku z torbami zakupowymi, ubrana w zimowe kurtki i plecaki, widoczna od tyłu.
Niemcy muszą oszczędzać z powodu inflacji (Zdj. ilustracyjne)Christophe GateauDPA

Jak wynika z badania YouGov przeprowadzonego na zlecenie niemieckiej agencji prasowej DPA, wiele osób w Niemczech oszczędza przede wszystkim na zakupach i na przyjemnościach.

42 procent szuka oszczędności w wydatkach związanych ze spędzaniem wolnego czasu. Mniej pieniędzy przeznacza więc na takie rozrywki jak kino, teatr i koncerty. Niemcy, którzy chcą zaoszczędzić, rezygnują też z wizyt w restauracjach.

Niemcy. Na wakacje nie pojadą, na jedzeniu nie oszczędzą

Sondaż pokazuje też, że ankietowani często oszczędzają na wakacjach (34 procent), meblach (32 procent), ubraniach (29 procent) i produktach elektronicznych (28 procent). Rzadziej jednak ograniczają się w wydatkach na żywność (14 procent).

Co piąty respondent deklaruje, że nie ogranicza wydatków w żadnej z tych dziedzin. Cztery procent nie podało żadnych informacji.

Zobacz również:

42-letni Polak zatrzymany na granicy z Niemcami
Świat

Niemcy zatrzymali Polaka na granicy. Podczas kontroli co chwilę zaskoczenie

Maria Kosiarz
Maria Kosiarz

    Z badania wynika, że kobiety częściej oszczędzają na odzieży niż mężczyźni. Z kolei młodzi ludzie w wieku od 18 do 34 lat ograniczają się w wydatkach na żywność i odzież, natomiast w mniejszym stopniu oszczędzają na rozrywce i rekreacji.

    Inflacja w Niemczech. Ceny wzrosły o kilkadziesiąt procent

    Oszczędne podejście niemieckich konsumentów wynika prawdopodobnie z faktu, że koszty życia znacznie wzrosły w ostatnich latach z powodu wysokiej inflacji. Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego ceny w grudniu były średnio o prawie 23 procent wyższe niż w 2020 roku.

    W tym samym okresie ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o prawie 37 procent. Za porównywalne przykładowe tygodniowe zakupy, które ponad pięć lat temu kosztowały 100 euro, ostatnio trzeba było zapłacić około 137 euro.

    Zobacz również:

    Niemcy zmagają się z falą przemocy ze strony gangów nieletnich (zdj. ilustracyjne)
    Świat

    Miasta w Niemczech opanowane przez gangi. Na czele jednego 11-letni bliźniacy

    Maciej Olanicki
    Maciej Olanicki

      Wzrosły również ceny biletów do kina (+26 procent), teatru (+16 procent), opery i musicalu (+19 procent). Danie główne w restauracji podrożało o 36 procent, a napoju alkoholowego o 29 procent.

      Konsumenci muszą również sięgnąć głębiej do kieszeni w przypadku innych wydatków. Według Federalnego Urzędu Statystycznego wycieczka zorganizowana w kraju kosztuje średnio o 27 procent więcej, a na Wyspy Kanaryjskie o 53 procent. Zakup łóżka był ostatnio droższy o 23 procent, a szafy o 28 procent. Ceny marynarek, kurtek i płaszczy dla mężczyzn wzrosły od 2020 roku o 9 procent, a bluzek damskich o 11 procent. Piżama damska kosztuje o 23 procent więcej.

      Marta Przybylik-Wiśniewska, Redakcja Polska Deutsche Welle

      Oryginalny materiał w serwisie Deutsche Welle

      Zobacz również:

      Niemcy wskazali, które kraje zagrażają pokojowi na świecie
      Świat

      Niemcy zmieniają zdanie o USA. Sondaż sygnałem alarmowym dla Waszyngtonu?

      Marta Stępień
      Marta Stępień
      Ambasador USA zerwał kontakty z Czarzastym. Budka: Nie jesteśmy wasalemPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze