W skrócie 54 proc. dorosłych Niemców popiera przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej. Pomysł popierają szczególnie osoby starsze.

Nowe plany ministerstwa obrony zakładają kwestionariusze dla młodych Niemców w celu zwiększenia liczby ochotników.

Sondaż Forsa ujawnia, że ogólne poparcie dla poboru rośnie szczególnie od marca 2024 roku, ale młodzi ludzie są raczej przeciwni.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W tym tygodniu Bundestag ma debatować nad modernizacją służby wojskowej. Plany federalnego ministra obrony Borisa Pistoriusa zakładają, że młodzi Niemcy otrzymają kwestionariusz dotyczący gotowości do służby wojskowej w dniu swoich osiemnastych urodzin.

Mężczyźni muszą go wypełnić, kobiety mogą to zrobić dobrowolnie. Ma to na celu zwiększenie liczby osób przystępujących do ochotniczej służby wojskowej.

Niemcy. Media o nowym modelu służby wojskowej

Niemiecki "Die Welt" informował niedawno, że rządowa chadeków (CDU/CSU) i socjaldemokratów (SPD) uzgodniła nowy model służby wojskowej, wzorowany na rozwiązaniach duńskich - najpierw powoływani będą ochotnicy, a w razie niedoboru trafią do wojska młodzi mężczyźni wybierani w drodze losowania. Wylosowani przejdą badania lekarskie i odbędą co najmniej sześciomiesięczną służbę.

Niemiecka prasa zwraca uwagę na kontrowersje wokół losowego poboru młodych mężczyzn do wojska. "Służba wojskowa dla pechowców" - tak swój komentarz zatytułował dziennik "Sueddeutsche Zeitung", podkreślając, że konstytucyjna zasada sprawiedliwości wymaga, by powołania nie były arbitralne.

Sondaż. Większość Niemców za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej

Niemcy uważają, że plany te nie idą wystarczająco daleko. Według sondażu pracowni Forsa, przeprowadzonego dla magazynu Stern, większość obywateli tego kraju obecnie popiera przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej. Z badania wynika, że 54 proc. obywateli RFN popiera obowiązkową służbę wojskową w Bundeswehrze, 41 proc. jest jej przeciwnych, a 5 proc. nie ma zdania w tym temacie.

Wyborcy CDU/CSU są najsilniejszymi zwolennikami poboru. Takie rozwiązanie popiera 74 proc. wyborców tej partii. 58 proc. zwolenników SPD również popiera powrót do regularnej służby wojskowej. Wyborcy Lewicy (Die Linke) sprzeciwiają się przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej (aż 80 proc. tego ugrupowania jest przeciwko takiemu rozwiązaniu).

Badanie ujawnia duży podział ze względu na grupy wiekowe. Większość zwolenników poboru, to osoby powyżej 60. roku życia (61 proc.). Wśród osób w wieku 18-29 lat, których ta zmiana osobiście by dotknęła, aż 63 proc. jest przeciwnych.

Badanie zostało przeprowadzone przez instytut badań rynku i opinii Forsa dla Stern i RTL Deutschland w dniach 9 i 10 października 2025 r. Sondaż przeprowadzono na próbie 1008 pełnoletnich respondentów. Margines błędu statystycznego wyniósł trzy punkty procentowe.

Niemcy. Zapytali obywateli o służbę wojskową. Nowe badanie ukazało zmianę nastrojów

Instytut Forsa zadawał pytanie o pobór do wojska kilkakrotnie od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Początkowo poglądy były zmienne, ale od marca 2024 roku zwolennicy tego rozwiązanie wyraźnie przeważają. Z czysto prawnego punktu widzenia pobór do wojska nie został zniesiony w 2011 roku, a jedynie zawieszony.

Z sierpniowego badania pracowni Forsa wynikało, że 59 proc. Niemców nie stanęłoby zbrojnie do obrony swojego kraju w razie zaistniałej konieczności.

Chęć zaangażowania w odparcie militarnej agresji zadeklarowało wówczas 38 proc. obywateli kraju, ale za walką z bronią w ręku opowiedziało się jedynie 16 proc. badanych.

Źródło: Stern.de/PAP

"Też bym śpiewał". Mentzen o okrzykach kibiców do Tuska Polsat News Polsat News