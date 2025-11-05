Niemcy wzięli na cel trzy grupy. Zmasowana akcja, trwają przeszukania

Dawid Szczyrbowski

Niemieckie służby prowadzą przeszukania w budynkach należących do islamistycznych organizacji. Wcześniej minister Alexander Dobrindt zakazał działalności grupy Muslim Interaktiv. "Zareagujemy z całą surowością prawa na każdego, kto agresywnie nawołuje do utworzenia kalifatu na naszych ulicach" - zaznaczył minister.

Akcja niemieckich służb. Muslim Interaktiv z zakazem działalności, trwają przeszukania w wielu miejscach. Zdj. ilustracyjne
Akcja niemieckich służb. Muslim Interaktiv z zakazem działalności, trwają przeszukania w wielu miejscach. Zdj. ilustracyjneANDREAS GORAAFP

W skrócie

  • Niemiecki minister spraw wewnętrznych zdelegalizował organizację Muslim Interaktiv i skonfiskował jej majątek.
  • Policja przeprowadziła przeszukania w budynkach powiązanych z Muslim Interaktiv oraz dwiema innymi organizacjami islamskimi: Generation Islam i Realitaet Islam.
  • Akcja odbyła się w Berlinie, Hamburgu i Hesji, a jej celem było zebranie dowodów na działalność ekstremistyczną.
  • Muslim Interaktiv jest spadkobierczynią zakazanego już wcześniej Hizb ut-Tahrir, a jej członkowie promowali utworzenie kalifatu i aktywnie działali w internecie.
Organizacja Muslim Interaktiv decyzją niemieckiego ministra spraw wewnętrznych została zdelegalizowana oraz skonfiskowano jej aktywa - wynika z opublikowanego w środę komunikatu.

Co więcej, od rana służby prowadzą przeszukania w kilkunastu budynkach należących do dwóch innych islamskich organizacji i jej czołowych członków: Generation Islam oraz Realitaet Islam.

Akcję zaplanowano w kilku miejscach: Berlinie, Hamburgu oraz w landzie Hesja.

Niemcy. Zorganizowana akcja służb, trwają przeszukania. "Zareagujemy z całą surowością"

"Zareagujemy z całą surowością prawa na każdego, kto agresywnie nawołuje do utworzenia kalifatu na naszych ulicach, w sposób niedopuszczalny podżega do nienawiści wobec państwa Izrael i żydów oraz lekceważy prawa kobiet i mniejszości" - ostrzegł minister Alexander Dobrindt.

Nałożony na Muslim Interaktiv zakaz dotyczy prowadzenia działalność, stron internetowych i kont w mediach społecznościowych - wylicza dziennik informacyjny Tagesschau.

    Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podjęło decyzję w oparciu o materiały zebrane przez Federalny Urząd Ochrony Konstytucji. Przeszukania mają na celu pozyskanie kolejnych dowodów. Co istotne, Muslim Interaktiv może odwołać się od nałożonego zakazu.

    Niemiecka organizacja z zakazem działalności. Chodzi o Muslim Interaktiv

    Założona w 2020 roku organizacja Muslim Interaktiv kierowała swój przekaz głównie do młodych ludzi i cieszyła się popularnością w mediach społecznościowych. Na Instagramie, Youtubie i TikToku konta posiadały od kilku do kilkunastu tysięcy obserwatorów i subskrybentów.

    Publikowane w sieci nagrania "przedstawiają młodych islamistycznych kaznodziejów" - podaje "Tagesschau", Struktura Muslim Interaktiv jest niejasna, a członkowie działają w ukryciu. Nie wiadomo, kto nagrywa i publikuje materiały.

    Muslim Interaktiv jest spadkobierczynią panislamistycznego ugrupowania Hizb ut-Tahrir. Jej przedstawiciele walczą o wprowadzenie kalifatu na całym świecie. Działalność Hizb ut-Tahrir została zakazana w Niemczech w 2003 roku.

    Źródło: Reuters, "Tagesschau"

    Aleksandra Czurczak
