W skrócie Niemiecki minister spraw wewnętrznych zdelegalizował organizację Muslim Interaktiv i skonfiskował jej majątek.

Policja przeprowadziła przeszukania w budynkach powiązanych z Muslim Interaktiv oraz dwiema innymi organizacjami islamskimi: Generation Islam i Realitaet Islam.

Akcja odbyła się w Berlinie, Hamburgu i Hesji, a jej celem było zebranie dowodów na działalność ekstremistyczną.

Muslim Interaktiv jest spadkobierczynią zakazanego już wcześniej Hizb ut-Tahrir, a jej członkowie promowali utworzenie kalifatu i aktywnie działali w internecie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Organizacja Muslim Interaktiv decyzją niemieckiego ministra spraw wewnętrznych została zdelegalizowana oraz skonfiskowano jej aktywa - wynika z opublikowanego w środę komunikatu.

Co więcej, od rana służby prowadzą przeszukania w kilkunastu budynkach należących do dwóch innych islamskich organizacji i jej czołowych członków: Generation Islam oraz Realitaet Islam.

Akcję zaplanowano w kilku miejscach: Berlinie, Hamburgu oraz w landzie Hesja.

Niemcy. Zorganizowana akcja służb, trwają przeszukania. "Zareagujemy z całą surowością"

"Zareagujemy z całą surowością prawa na każdego, kto agresywnie nawołuje do utworzenia kalifatu na naszych ulicach, w sposób niedopuszczalny podżega do nienawiści wobec państwa Izrael i żydów oraz lekceważy prawa kobiet i mniejszości" - ostrzegł minister Alexander Dobrindt.

Nałożony na Muslim Interaktiv zakaz dotyczy prowadzenia działalność, stron internetowych i kont w mediach społecznościowych - wylicza dziennik informacyjny Tagesschau.

Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podjęło decyzję w oparciu o materiały zebrane przez Federalny Urząd Ochrony Konstytucji. Przeszukania mają na celu pozyskanie kolejnych dowodów. Co istotne, Muslim Interaktiv może odwołać się od nałożonego zakazu.

Niemiecka organizacja z zakazem działalności. Chodzi o Muslim Interaktiv

Założona w 2020 roku organizacja Muslim Interaktiv kierowała swój przekaz głównie do młodych ludzi i cieszyła się popularnością w mediach społecznościowych. Na Instagramie, Youtubie i TikToku konta posiadały od kilku do kilkunastu tysięcy obserwatorów i subskrybentów.

Publikowane w sieci nagrania "przedstawiają młodych islamistycznych kaznodziejów" - podaje "Tagesschau", Struktura Muslim Interaktiv jest niejasna, a członkowie działają w ukryciu. Nie wiadomo, kto nagrywa i publikuje materiały.

Muslim Interaktiv jest spadkobierczynią panislamistycznego ugrupowania Hizb ut-Tahrir. Jej przedstawiciele walczą o wprowadzenie kalifatu na całym świecie. Działalność Hizb ut-Tahrir została zakazana w Niemczech w 2003 roku.

Źródło: Reuters, "Tagesschau"

Tysiące ataków hakerskich dziennie. Gawkowski w ''Gościu Wydarzeń'': Mamy do czynienia z wojną hybrydową Polsat News Polsat News