Niemcy wystawili kanclerzowi Scholzowi ocenę. Jest fatalna

Świat

Poparcie dla kanclerza Niemiec Olafa Scholza i ministra gospodarki Roberta Habecka spadło do rekordowo niskiego poziomu. Kanclerz uzyskał od rodaków ocenę 0,2 w skali od jednego do pięciu, co oznacza, że osiągnął najgorszy wynik, odkąd prowadzony jest "Barometr polityczny".

Zdjęcie Kanclerz Niemiec Olaf Scholz / JOHN MACDOUGALL/AFP/East News / East News