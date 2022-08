Niebezpieczny wypadek w Niemczech. Kolejka górska mocno wyhamowała, a w nią wjechał inny pociąg.

Niemcy. Wypadek kolejki górskiej w Legolandzie

Wśród poszkodowanych są m.in. osoby ze stłuczeniami i otarciami. Nie wiadomo jeszcze, co doprowadziło do wypadku.

Jak informuje z kolei telewizja Sky News, na miejscu lądowały trzy śmigłowce pogotowia ratunkowego. W akcji ratowniczej uczestniczy także policja oraz strażacy.

Do zdarzenia odniosły się władze Legolandu w Niemczech. Według rzecznika parku do wypadku doszło na terenie stacji "Ognistego Smoka". Jak dodał, mimo zdarzenia park pozostanie otwarty dla zwiedzających.

To kolejny taki wypadek, do jakiego doszło w ostatnim czasie w Niemczech. W ubiegłą sobotę w innym parku rozrywki, w Klotten w Nadrenii-Palatynacie na zachodzie kraju, również doszło do wypadku podczas przejażdżki kolejką górską. "Z wagonika wypadła 57-letnia kobieta, która wskutek odniesionych obrażeń zmarła" - przypomina portal RND.