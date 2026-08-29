W skrócie Niemcy planują nowe działania wymierzone w rosyjską gospodarkę w odpowiedzi na incydent z dronem na lotnisku w Lipsku, który został powiązany przez media z konfliktem Rosji przeciwko Ukrainie - podaje Politico.

Rząd Niemiec rozważa wdrożenie niezależnych sankcji gospodarczych wobec Rosji, a decyzja ma być ogłoszona po spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych w Irlandii.

Na początku sierpnia niemieckie służby poinformowały o znalezieniu drona z materiałem wybuchowym przy lotnisku Lipsk/Halle, a amerykański wywiad miał wskazać na powiązania incydentu z Rosją.

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Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ogłosił we wtorek, że incydent w Lipsku będzie miał poważne konsekwencje dla jego sprawców, ale nie ujawnił szczegółów. Jak podaje Politico, według wtajemniczonych osób chodzi o dodatkowy, niezależny od europejskich sankcji, ekonomiczny cios dla Rosji.

Trzej urzędnicy, którzy anonimowo rozmawiali z dziennikarzami, twierdzą, że decyzja powinna zostać podana opinii publicznej we wtorek. Na ten dzień zaplanowano spotkanie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej w Irlandii.

Niemcy odwiną się Rosji? Doniesienia po ataku w Lipsku

Próba potencjalnego zamachu dronowego, do której doszło na początku sierpnia, została odebrana przez niemieckie władze federalne jako element wojny hybrydowej. - Niemcy znalazły się pod zwiększoną obserwacją hybrydowych napastników - mówił kanclerz przed wtorkowym posiedzeniem rządu.

Na razie nie wiadomo, jaka będzie dokładna reakcja Berlina. Informatorzy mediów sugerują jednak, że mowa o wyjątkowo dużej skali. Niemcy rzekomo już teraz przygotowują się na ewentualny, porywczy odwet ze strony Kremla.

"Jeden z urzędników (…) powiedział, że nie wystarczy wydalenie poszczególnych rosyjskich dyplomatów ani zamknięcie Domu Rosyjskiego w Berlinie. Potrzebne były surowe środki, takie jak zaostrzenie sankcji czy jeszcze szersze dostawy broni do Ukrainy" - podaje Politico.

Pod uwagę brane jest także kolejne podejście, by przekonać Brukselę do wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów. Pytany o te doniesienia rzecznik niemieckiego rządu w rozmowie z Politico podkreślił, że oficjalne komentarze będą wygłaszane dopiero po zapadnięciu ostatecznych decyzji.

Dron na lotnisku w Lipsku. Media o szczegółach śledztwa

Niemiecki resort spraw wewnętrznych poinformował 5 sierpnia o znalezieniu drona z materiałami pirotechnicznymi na lotnisku Lipsk/Halle. Jednostka znalazła się blisko ukraińskiego samolotu transportowego Antonow. Niemieckie media przekazały następnie, że według ich ustaleń bezzałogowiec przenosił materiał wybuchowy.

W kolejnych dniach po incydencie donoszono również o odkryciu anten w pobliskim lesie, które mogły służyć za nadajniki do sterowania dronami. Z kolei "The Wall Street Journal" opisał, że dane amerykańskiego wywiadu wskazują na powiązanie incydentu w Lipsku z Rosją.

Źródła: Politico, "Die Welt", "The Wall Street Journal"



