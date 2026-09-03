Niemcy wściekli po sabotażu. Berlin chce przekazać Ukrainie współrzędne

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Rząd Niemiec rozważa przekazywanie Ukrainie współrzędnych rosyjskich celów wojskowych - podał "Spiegel". W odpowiedzi na kolejne akty dywersji, na czele z próbą sabotażu na lotnisku w Lipsku, Niemcy chcą także zwiększyć uprawnienia swojego wywiadu. Berlin bierze pod uwagę także odwetowe cyberataki wymierzone w rosyjski przemysł zbrojeniowy - podał dziennik.

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Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Rząd Niemiec rozważa przekazywanie Ukrainie współrzędnych rosyjskich celów wojskowychAnnette RiedlDPA

W skrócie

  • Rząd Niemiec rozważa przekazywanie Ukrainie danych wywiadowczych dotyczących rosyjskich celów wojskowych po próbie sabotażu na lotnisku w Lipsku.
  • W planach Berlina jest zwiększenie kompetencji służb wywiadowczych poprzez ustawę umożliwiającą podejmowanie aktywnych działań, takich jak infiltracja komputerów i ingerencja w łańcuchy dostaw.
  • Jako ostateczność niemiecki wywiad może przeprowadzać odwetowe cyberataki na rosyjską infrastrukturę, zwłaszcza fabryki dronów i broni.
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Według ustaleń "Spiegla", wyniki dochodzenia, które wykazało, że za próbą sabotażu na lotnisku w Lipsku w nocy z 4 na 5 sierpnia stała Rosja, wstrząsnęły niemieckim rządem. W Berlinie zapadły decyzje o zwiększeniu presji na Moskwę - podał dziennik.

Rząd kanclerza Merza rozważa zacieśnienie współpracy wywiadowczej z Ukrainą. Na stole jest rozpoczęcie przekazywania Ukraińcom współrzędnych rosyjskich celów wojskowych, które mogłyby zostać wykorzystywane do ataków.

Niemcy. Ukraina może otrzymać współrzędne rosyjskich celów

W odpowiedzi na ustalenia po próbie sabotażu w Lipsku i kolejnych incydentach Berlin chce także zwiększyć kompetencje swoich służb wywiadowczych. Jesienią Bundestag ma przyjąć ustawę, która umożliwi niemieckiemu wywiadowi zagranicznemu podejmowanie "aktywnych działań".

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Jako przykład zwiększonej aktywności dziennik podaje nowe pełnomocnictwa Federalnej Służby Wywiadowczej (BND), która mogłaby infiltrować komputery i serwery oraz usuwać z nich dane. Dopuszczalna byłaby również "ingerencja w łańcuchy dostaw".

Jako ostateczność niemiecki wywiad ma stosować odwetowe cyberataki na rosyjską infrastrukturę. Według "Spiegla" rząd w przypadkach szczególnego zagrożenia chce zezwolić na atakowanie infrastruktury informatycznej rosyjskich fabryk dronów i sabotowanie produkcji broni.

"Byłyby to kontrataki, których Merz i jego ministrowie by nie ogłosili" - podał dziennik.

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