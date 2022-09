Niemcy: Wiceprzewodniczący Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego komentuje wybory we Włoszech

Oprac.: Aneta Wasilewska Świat

Jako "smutny i szokujący" ocenił wynik wyborów we Włoszech wiceprzewodniczący Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego. Christoph Heubner stwierdził, że obywatele we Włoszech wierzą w obietnice składane przez "skrajnie prawicowych populistów" oraz "zapraszają samozwańczych spadkobierców Mussoliniego do stołu Republiki". W niedzielę we Włoszech w wyborach parlamentarnych zwyciężyła centroprawica.

Zdjęcie Nagłówki gazet po wyborach parlamentarnych we Włoszech / VINCENZO PINTO / AFP