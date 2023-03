Niemcy. Usłyszeli krzyki zza ściany. Ktoś utknął w kominie

Oprac.: Dawid Szczyrbowski Świat

Do nietypowego zdarzenia zostały wezwane berlińskie służby. Okazało się, że mężczyzna utknął w kominie. Aby go wydostać konieczne było użycie drona oraz wyburzenie części ściany. Policja ustala, w jaki sposób oraz z jakiego powodu mężczyzna dostał się do komina.

Zdjęcie Maxstrasse w Berlinie. W kominie jednego z budynków utknął mężczyzna / Twitter/Weddingweiser/Twitter/Demokratie Frei Haus /