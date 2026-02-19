W skrócie Niemieckie wojsko tymczasowo wycofało część żołnierzy z Irbilu w Iraku z powodu narastających napięć na Bliskim Wschodzie.

Na miejscu pozostał wyłącznie niezbędny personel do utrzymania operacyjności bazy, a decyzja była skoordynowana z międzynarodowymi partnerami.

Stany Zjednoczone gromadzą znaczne siły militarne w regionie Iranu, a według źródeł medialnych ryzyko wybuchu konfliktu z Iranem jest wysokie.

Resort przekazał, że dziesiątki niemieckich żołnierzy zostało przeniesionych z bazy w Irbilu, stolicy autonomicznego regionu Kurdystanu w Iraku.

Niemcy wycofują żołnierzy z Iraku. "Został tylko niezbędny personel"

- Na miejscu pozostał tylko personel niezbędny do utrzymania zdolności operacyjnej obozu w Irbilu - powiedział rzecznik ministerstwa obrony Niemiec.

Rzecznik jako powód wskazał "narastające napięcia na Bliskim Wschodzie", nie precyzując ich źródła.

Dodał także, że niemieckie przesunięcie wojsk z Irbilu było "ściśle skoordynowane z międzynarodowymi partnerami". Niemieckie wojska są rozmieszczone w Irbilu w ramach międzynarodowej misji szkolenia lokalnych sił irackich.

Iskrzy na Bliskim Wschodzie. USA wysyłają tam potężne siły

Tymczasem w środę media monitorujące aktywność wojsk na wodach i w powietrzu podały, że USA wysłały największą dotąd flotę powietrzną na Bliski Wschód.

Stany Zjednoczone gromadzą w rejonie Iranu znacznie większe siły niż w przypadku uderzenia na irańskie obiekty nuklearne w czerwcu 2025 r.

Iran odpowiedział, organizując ćwiczenia i rozmieszczając okręty wojenne Ghadir.

Portal ArmyRecognition ocenił, że Teheran dysponuje około 28-30 okrętami podwodnymi, z czego większość stanowią jednostki miniaturowe, zaprojektowane z myślą o płytkich wodach Zatoki Perskiej, gdzie mogą być wykorzystywane do zasadzek na okręty przeciwnika.

Według portalu Axios i stacji CNN do wybuchu wojny między krajami może dojść w krótkim czasie. Według ich źródeł Teheran przygotowuje się do wybuchu konfliktu w ciągu najbliższych kilku dni.

