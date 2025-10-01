Niemcy: Trwała walka o życie pacjentki. Pociąg uderzył w karetkę

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Nie żyje 88-letnia pacjentka, którą ratownicy medyczni przewozili do szpitala w niemieckim Münster. Karetka musiała się zatrzymać. Stało się to na przejeździe kolejowym. Chwilę potem w pojazd uderzył rozpędzony pociąg. W wypadku ucierpiała też kierująca karetką. W sprawie trwa śledztwo.

Niemcy. Tragedia na torach kolejowych. Pociąg uderzył w karetkę z pacjentką
Niemcy. Tragedia na torach kolejowych. Pociąg uderzył w karetkę z pacjentkąIMAGO/7aktuell.de | Marc GruberEast News

W skrócie

  • Karetka z 88-letnią pacjentką zatrzymała się na przejeździe kolejowym. Doszło do tragedii - w pojazd wjechał pociąg.
  • Pociąg uderzył w ambulans, kiedy trwała walka o życie kobiety. Część załogi zdążyła uciec.
  • Pacjentka zmarła. Śledczy badają przyczyny wypadku.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

We wtorek rano o godzinie 7:25 w Ahaus (Nadrenia Północna-Westfalia w Niemczech) doszło do tragicznego wypadku.

Karetka pogotowia wiozła 88-letnią pacjentkę do szpitala w Münster. W drodze stan zdrowia kobiety nagle się pogorszył. Ratownik siedzący z tyłu poprosił o natychmiastową pomoc.

Zobacz również:

Samochód wjechał w grupę ludzi w Niemczech
Świat

Samochód wjechał w tłum. Niemiecka policja nie wyklucza celowego działania

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

    Tragedia na torach kolejowych. Pociąg uderzył w karetkę

    Kierująca karetką 18-letnia ratowniczka zatrzymała pojazd - na przejeździe kolejowym przy Schumacherring.

    "Dlaczego karetka nie zjechała z przejazdu, pozostaje przedmiotem śledztwa" - podaje "Bild".

    s
    Niemcy. Pociąg uderzył w karetkęIMAGO/7aktuell.de | Marc GruberEast News

    Dwóch innych ratowników - w wieku 19 i 24 lat - zaczęło udzielać pomocy pacjentce. W tym czasie szlabany opadły. W stronę przejazdu zaczął nadjeżdżać pociąg regionalny.

    Kierowcy innych samochodów trąbili, ostrzegając załogę ambulansu. Dwóch ratowników zdążyło uciec w ostatniej chwili.

    W karetce pozostała kierująca oraz starsza kobieta. Chwilę później pociąg uderzył w pojazd i zepchnął go z torów.

    Pociąg uderzył w karetkę. Służby badają sprawę

    Pacjentkę udało się wydostać z wraku, jednak nie przeżyła. Policja bada, czy przyczyną śmierci były obrażenia z wypadku, czy wcześniejsze problemy zdrowotne.

    W wypadku lekko ranni zostali wszyscy ratownicy, maszynista i jeden pasażer pociągu.

    Miejsce zdarzenia zostało odgrodzone, a linia kolejowa i droga były zamknięte przez kilka godzin. Skala zniszczeń wciąż jest oceniana. Śledztwo w sprawie wypadku trwa.

    Źródła: "Bild", Welt

    Zobacz również:

    Strzelanina w Niemczech. Zginęły dwie osoby, zdj. ilustracyjne
    Świat

    Strzelanina w Niemczech. Są ofiary, policja poszukuje sprawcy

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur
    Szłapka w "Graffiti" o Hołowni w ONZ: To dobra kandydaturaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze