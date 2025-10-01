W skrócie Karetka z 88-letnią pacjentką zatrzymała się na przejeździe kolejowym. Doszło do tragedii - w pojazd wjechał pociąg.

Pociąg uderzył w ambulans, kiedy trwała walka o życie kobiety. Część załogi zdążyła uciec.

Pacjentka zmarła. Śledczy badają przyczyny wypadku.

We wtorek rano o godzinie 7:25 w Ahaus (Nadrenia Północna-Westfalia w Niemczech) doszło do tragicznego wypadku.

Karetka pogotowia wiozła 88-letnią pacjentkę do szpitala w Münster. W drodze stan zdrowia kobiety nagle się pogorszył. Ratownik siedzący z tyłu poprosił o natychmiastową pomoc.

Tragedia na torach kolejowych. Pociąg uderzył w karetkę

Kierująca karetką 18-letnia ratowniczka zatrzymała pojazd - na przejeździe kolejowym przy Schumacherring.

"Dlaczego karetka nie zjechała z przejazdu, pozostaje przedmiotem śledztwa" - podaje "Bild".

Dwóch innych ratowników - w wieku 19 i 24 lat - zaczęło udzielać pomocy pacjentce. W tym czasie szlabany opadły. W stronę przejazdu zaczął nadjeżdżać pociąg regionalny.

Kierowcy innych samochodów trąbili, ostrzegając załogę ambulansu. Dwóch ratowników zdążyło uciec w ostatniej chwili.

W karetce pozostała kierująca oraz starsza kobieta. Chwilę później pociąg uderzył w pojazd i zepchnął go z torów.

Pociąg uderzył w karetkę. Służby badają sprawę

Pacjentkę udało się wydostać z wraku, jednak nie przeżyła. Policja bada, czy przyczyną śmierci były obrażenia z wypadku, czy wcześniejsze problemy zdrowotne.

W wypadku lekko ranni zostali wszyscy ratownicy, maszynista i jeden pasażer pociągu.

Miejsce zdarzenia zostało odgrodzone, a linia kolejowa i droga były zamknięte przez kilka godzin. Skala zniszczeń wciąż jest oceniana. Śledztwo w sprawie wypadku trwa.

