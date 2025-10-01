Niemcy: Trwała walka o życie pacjentki. Pociąg uderzył w karetkę
Nie żyje 88-letnia pacjentka, którą ratownicy medyczni przewozili do szpitala w niemieckim Münster. Karetka musiała się zatrzymać. Stało się to na przejeździe kolejowym. Chwilę potem w pojazd uderzył rozpędzony pociąg. W wypadku ucierpiała też kierująca karetką. W sprawie trwa śledztwo.
W skrócie
- Karetka z 88-letnią pacjentką zatrzymała się na przejeździe kolejowym. Doszło do tragedii - w pojazd wjechał pociąg.
- Pociąg uderzył w ambulans, kiedy trwała walka o życie kobiety. Część załogi zdążyła uciec.
- Pacjentka zmarła. Śledczy badają przyczyny wypadku.
We wtorek rano o godzinie 7:25 w Ahaus (Nadrenia Północna-Westfalia w Niemczech) doszło do tragicznego wypadku.
Karetka pogotowia wiozła 88-letnią pacjentkę do szpitala w Münster. W drodze stan zdrowia kobiety nagle się pogorszył. Ratownik siedzący z tyłu poprosił o natychmiastową pomoc.
Tragedia na torach kolejowych. Pociąg uderzył w karetkę
Kierująca karetką 18-letnia ratowniczka zatrzymała pojazd - na przejeździe kolejowym przy Schumacherring.
"Dlaczego karetka nie zjechała z przejazdu, pozostaje przedmiotem śledztwa" - podaje "Bild".
Dwóch innych ratowników - w wieku 19 i 24 lat - zaczęło udzielać pomocy pacjentce. W tym czasie szlabany opadły. W stronę przejazdu zaczął nadjeżdżać pociąg regionalny.
Kierowcy innych samochodów trąbili, ostrzegając załogę ambulansu. Dwóch ratowników zdążyło uciec w ostatniej chwili.
W karetce pozostała kierująca oraz starsza kobieta. Chwilę później pociąg uderzył w pojazd i zepchnął go z torów.
Pociąg uderzył w karetkę. Służby badają sprawę
Pacjentkę udało się wydostać z wraku, jednak nie przeżyła. Policja bada, czy przyczyną śmierci były obrażenia z wypadku, czy wcześniejsze problemy zdrowotne.
W wypadku lekko ranni zostali wszyscy ratownicy, maszynista i jeden pasażer pociągu.
Miejsce zdarzenia zostało odgrodzone, a linia kolejowa i droga były zamknięte przez kilka godzin. Skala zniszczeń wciąż jest oceniana. Śledztwo w sprawie wypadku trwa.
Źródła: "Bild", Welt