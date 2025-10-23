W skrócie W Niemczech rośnie poczucie braku bezpieczeństwa, co potwierdzają wyniki najnowszego sondażu - 39 proc. Niemców czuje się mniej bezpiecznie niż 10 lat temu.

Komentarze kanclerza Friedricha Merza na temat migracji i jej wpływu na 'krajobraz miejski' wywołały szeroką debatę oraz krytykę ze strony polityków lewicowych i zielonych.

Największy niepokój Niemcy odczuwają na dworcach i w parkach, a problem migracji staje się głównym tematem politycznych sporów.

14 proc. Niemców czuje się dziś w swoim miejscu zamieszkania bezpieczniej niż 10 lat temu, a 39 proc. mniej bezpiecznie - wynika z sondażu Instytutu Insa.

Równocześnie, w ocenie 43 proc. ankietowanych, sytuacja w miastach w ciągu ostatnich 10 lat uległa pogorszeniu.

32 proc. Niemców nie widzi różnicy, a 22 proc. uważa, że jest lepiej - wynika z rezultatów badania zleconego przez "Bilda".

Niemcy. Nowy sondaż. Mieszkańcy wskazali miejsca, gdzie czują się najmniej bezpiecznie

Na czele miejsc, w których Niemcy nie czują się bezpiecznie, znajdują się dworce (51 proc.) oraz parki (35 proc.). Co drugi badany przyznaje, że obawia się w swoim miejscu zamieszkania przemocy fizycznej lub napaści.

Sondaż zlecono w związku z głośną debatą, toczącą się wokół komentarza Merza z 14 października. Odpowiadając na pytanie o wzrost poparcia dla prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD), kanclerz zachwalał zaostrzenie przez jego rząd polityki migracyjnej.

Następnie dodał: - Oczywiście w krajobrazie miejskim nadal mamy problem. Właśnie dlatego szef MSW ułatwia i przeprowadza na szeroką skalę deportacje.

Fala krytyki po słowach kanclerza Niemiec. "Przejmuje retorykę AfD"

Od tego czasu na Friedricha Merza spadła fala krytyki ze strony Lewicy, Zielonych i socjaldemokratów, współtworzących koalicję z chadekami. Zarzuca mu się m.in. dyskryminację, rasizm oraz przejmowanie retoryki AfD.

Wicekanclerz Lars Klingbeil z SPD podkreślił, że politycy "muszą bardzo uważać, jakiego rodzaju dyskusję inicjują, gdy dzielą ludzi na osoby z historią migracyjną w rodzinie i tych bez niej".

Z szeregów CDU/CSU płynie natomiast poparcie dla Merza. Reprezentujący CSU szef MSW Alexander Dobrindt ocenił, że "nielegalna migracja zmienia wygląd naszych miast i wiele osób tak to widzi".

Kanclerz Niemiec o migrantach: Są naszą nieodzowną częścią

We wtorek Merz był dopytywany o swoje słowa w Londynie. W kontekście osób o pochodzeniu migranckim, powiedział: - Są naszą nieodzowną częścią, niezależnie od tego, skąd pochodzą, jaki mają kolor skóry i od tego, czy są pierwszym, drugim, trzecim czy czwartym pokoleniem mieszkającym i pracującym w Niemczech.

Jednocześnie kanclerz ostrzegł, że migranci, którzy przebywają w RFN bez odpowiednich dokumentów, nie pracują i nie przestrzegają prawa, powodują w Niemczech problemy.

- Wielu z nich kształtuje obraz naszych miast. Dlatego tak wielu ludzi w Niemczech i innych krajach UE po prostu boi się dziś przebywać w przestrzeni publicznej - powiedział Merz.

