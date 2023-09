Afera wizowa wciąż pozostaje jednym z głównych tematów, również poza granicami Polski. We wtorek Niemcy wezwały polskiego ambasadora w Berlinie Dariusza Pawłosia , który odbył rozmowę z sekretarzem stanu Berndem Krösserem. Jednocześnie we wtorek po południu minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser rozmawiała ze swoim polskim odpowiednikiem Mariuszem Kamińskim.

We wtorek polski ambasador w Niemczech Dariusz Pawłoś został wezwany na rozmowę przez stronę niemiecką. Do sytuacji odniósł się wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk. - Chodzi o kwestię wyjaśnienia zarzutów, którymi część mediów polskich i niemieckich obarcza Polskę - w sposób zupełnie nieuprawniony - w kontekście kryzysu migracyjnego. Ambasador wyjaśnił, że są to zarzuty nieuprawnione. Myślę, że uspokoił naszych niemieckich partnerów i myślę, że to spotkanie taki miało cel - powiedział Mularczyk.