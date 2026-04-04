W skrócie Od początku 2026 roku w Niemczech weszły w życie przepisy, według których mężczyźni w wieku 17-45 lat muszą uzyskać zgodę sił zbrojnych na wyjazd za granicę powyżej trzech miesięcy.

Nowe regulacje dotyczą także przedłużania pobytu za granicą oraz przedłużania wcześniej otrzymanego pozwolenia.

Reforma służby wojskowej w Niemczech zakłada obowiązkowe badania lekarskie dla 18-latków oraz dobrowolny udział kobiet w ankietach motywacyjnych.

Na mocy nowych przepisów, które weszły w życie w styczniu 2026 roku wraz z reformą służby wojskowej, każdy mężczyzna w wieku poborowym (między 17 a 45 lat) w Niemczech musi uzyskać zezwolenie właściwego organu niemieckiej armii, aby opuścić kraj na dłużej niż trzy miesiące.

Ta sama procedura dotyczy Niemców, którzy chcieliby wydłużyć pobyt za granicą powyżej tego okresu lub przedłużyć obowiązywanie wcześniej otrzymanego pozwolenia.

Niemcy. Mężczyźni nie mogą opuścić kraju bez zgody

Jak zauważają dziennikarze niemieckiego dziennika "Der Spiegel", ten aspekt kontrowersyjnej reformy służby wojskowej w Niemczech w pierwszy momencie przeszedł praktycznie niezauważony. Dopiero po niedawnym nagłośnieniu przez portal "Frankfurter Rundschau" wzbudził gwałtowne dyskusje.

Niemieckie Ministerstwo Obrony odniosło się do nowych przepisów, podkreślając, że w wypadku nagłego wybuchu konfliktu zbrojnego armia musi wiedzieć, że potencjalny rekrut nie znajduje się na terytorium kraju.

- Stworzono tu zatem podstawę prawną, która w razie potrzeby pozwoli na praktyczne wdrożenie obowiązkowych elementów nowej służby wojskowej - takich jak na przykład obowiązkowe badania lekarskie, które obowiązują od 1 stycznia 2026 r. - stwierdził rzecznik resortu.

Zobacz również: Dorota Hilger

Ministerstwo zapewniło jednak, że w sytuacji braku konieczności odbywania w danym okresie służby w wojsku, pozwolenie będzie wydawane automatycznie.

- Wyjaśnimy w odrębnych przepisach administracyjnych, że zezwolenie uważa się za przyznane, o ile służba wojskowa ma charakter dobrowolny - podkreślił rzecznik. Takie przepisy na razie jednak nie powstały.

Reforma służby wojskowej. Niemcy zmieniają zasady poboru

W grudniu ubiegłego roku posłowie niemieckiego Bundestagu uchwalili budzącą kontrowersje reformę służby wojskowej, która weszła w życie w styczniu 2026 roku.

Na mocy nowych przepisów służba w wojsku pozostaje dobrowolna, ale wszyscy 18-letni mężczyźni będą mieli obowiązek stawienia się na badania lekarskie przed komisją poborową.

Nastoletni Niemcy będą musieli także wypełnić ankietę na temat motywacji i zdolności do służby wojskowej. Młode kobiety będą mogły zrobić to dobrowolnie. W przypadku braku rekrutów Bundestag będzie miał jednak możliwość wprowadzić obowiązek służby wojskowej na mocy kolejnej ustawy.

Obowiązkowe badania lekarskie całych roczników młodych mężczyzn mają ruszyć dopiero od 1 lipca 2027 roku. Do tego czasu badania obejmą w pierwszej kolejności tych, którzy dobrowolnie zgłoszą się do odbycia służby wojskowej.

Poprzedni obowiązek służby wojskowej w Niemczech został zawieszony w 2011 r.

Źródło: Der Spiegel, Frankfurter Rundschau

Wydarzenia 24: Co dalej z sędziami Trybunału Konstytucyjnego? Polsat News