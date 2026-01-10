W skrócie Burza Elli sparaliżowała transport w Niemczech, powodując liczne odwołania i opóźnienia pociągów oraz chaos na drogach.

Fatalne warunki atmosferyczne doprowadziły do tragicznych wypadków, w tym do śmiertelnych ofiar na autostradach.

W Alpach Bawarskich wzrasta zagrożenie lawinowe, a służby apelują o ostrożność.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Nadeszła burza Elli, która w Niemczech powoduje poważne utrudnienia w ruchu drogowym i kolejowym" - opisuje sytuację w kraju sobotnie wydanie "Bilda".

Śnieg i lód sparaliżowały transport, doprowadziły do wypadków, a mieszkańcy północnych i południowych Niemiec muszą zachować szczególną ostrożność.

Niemcy sparaliżowane przez burzę Elli. Chaos na kolei i drogach

W północnych Niemczech pasażerowie pociągów doświadczają licznych odwołań i opóźnień. Deutsche Bahn poinformowała, że niektóre dalekobieżne połączenia zostaną zawieszone do niedzieli, m.in. na trasach Hamburg - Hanower - Frankfurt oraz Berlin - Hanower - Zagłębie Ruhry.

W Turyngii, Saksonii i Saksonii-Anhalt zimowa aura spowodowała awarie zwrotnic w Erfurcie.

Połączenia z Erfurtu do Lipska i Halle zostały przekierowane przez Naumburg, a ruch S-Bahn Mitteldeutschland był utrudniony. Opóźnienia spowodowane były nie tylko awariami, ale także wolniejszą jazdą pociągów w trudnych warunkach pogodowych.

Trudne warunki na drogach w Niemczech. Oblodzenie i śliskie nawierzchnie

Trudne warunki na niemieckich autostradach doprowadziły do wielu wypadków. W Hesji 38-letni mężczyzna zginął, gdy jego samochód wpadł w poślizg i zderzył się z innym pojazdem. W wypadku poważnie ranna została także 53-letnia kobieta, którą przewieziono do szpitala.

Podobna tragedia wydarzyła się we wschodniej Badenii-Wirtembergii. 19-letni kierowca zginął, uderzając samochodem w drzewo w pobliżu Eglingen.

W Saksonii, na autostradzie A4 w pobliżu Hohenstein-Ernstthal, kierowca ciężarówki stracił panowanie nad pojazdem, który przewrócił się na dach, blokując drogę w kierunku Drezna.

Policja apeluje do kierowców o pozostanie w domach lub zachowanie maksymalnej ostrożności w podróży.

Pogoda w Niemczech. Zagrożenie lawinowe w Alpach Bawarskich

Warunki w Alpach Bawarskich również są niebezpieczne. Miejscami zagrożenie lawinowe osiągnęło czwarty stopień. Szczególnie niebezpieczne są Alpy Allgau.

Na czwartym poziomie duże lawiny mogą zostać wywołane spontanicznie, a około 10 proc. wszystkich śmiertelnych wypadków lawinowych zdarza się właśnie przy takim zagrożeniu. Służby ostrzegają turystów i apelują o zachowanie najwyższej ostrożności.

Ciężkie opady śniegu spowodowały również zawalenie się dachu nad ośrodkiem dla uchodźców w Sottrup w Dolnej Saksonii. Część fasady została zerwana, a główne wejście zasypane.

Straż pożarna ewakuowała dwie osoby w bezpieczne miejsce. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a mieszkańcy zostali zakwaterowani w hotelu. Budynek pozostaje obecnie nieczynny.

"Debata polityczna". Polityka w dobie Trumpa. Prof. Kuźniar: Klasyczny imperializm Polsat News Polityka