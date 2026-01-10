Niemcy sparaliżowane. Stoją pociągi, są ofiary śmiertelne

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Burza Elli sparaliżowała transport w cały Niemczech, powodując wypadki, opóźnienia pociągów i lawinowe zagrożenie w Alpach Bawarskich. Na drogach i torach panuje chaos, a mieszkańcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami.

Zderzone samochody pokryte śniegiem, uszkodzone na śliskiej drodze podczas zimowej zamieci, pośrodku pociąg jadący przez zaśnieżone tory, w tle służby drogowe usuwające skutki wypadku.
Atak zimy w Niemczech. Burza Elli sparaliżowała transportFlorian Gaertner/Photothek/Becker i Bredel/ullstein bild/ Getty Images

W skrócie

  • Burza Elli sparaliżowała transport w Niemczech, powodując liczne odwołania i opóźnienia pociągów oraz chaos na drogach.
  • Fatalne warunki atmosferyczne doprowadziły do tragicznych wypadków, w tym do śmiertelnych ofiar na autostradach.
  • W Alpach Bawarskich wzrasta zagrożenie lawinowe, a służby apelują o ostrożność.
"Nadeszła burza Elli, która w Niemczech powoduje poważne utrudnienia w ruchu drogowym i kolejowym" - opisuje sytuację w kraju sobotnie wydanie "Bilda".

Śnieg i lód sparaliżowały transport, doprowadziły do wypadków, a mieszkańcy północnych i południowych Niemiec muszą zachować szczególną ostrożność.

Niemcy sparaliżowane przez burzę Elli. Chaos na kolei i drogach

W północnych Niemczech pasażerowie pociągów doświadczają licznych odwołań i opóźnień. Deutsche Bahn poinformowała, że niektóre dalekobieżne połączenia zostaną zawieszone do niedzieli, m.in. na trasach Hamburg - Hanower - Frankfurt oraz Berlin - Hanower - Zagłębie Ruhry.

    W Turyngii, Saksonii i Saksonii-Anhalt zimowa aura spowodowała awarie zwrotnic w Erfurcie.

    Połączenia z Erfurtu do Lipska i Halle zostały przekierowane przez Naumburg, a ruch S-Bahn Mitteldeutschland był utrudniony. Opóźnienia spowodowane były nie tylko awariami, ale także wolniejszą jazdą pociągów w trudnych warunkach pogodowych.

    Trudne warunki na drogach w Niemczech. Oblodzenie i śliskie nawierzchnie

    Trudne warunki na niemieckich autostradach doprowadziły do wielu wypadków. W Hesji 38-letni mężczyzna zginął, gdy jego samochód wpadł w poślizg i zderzył się z innym pojazdem. W wypadku poważnie ranna została także 53-letnia kobieta, którą przewieziono do szpitala.

    Podobna tragedia wydarzyła się we wschodniej Badenii-Wirtembergii. 19-letni kierowca zginął, uderzając samochodem w drzewo w pobliżu Eglingen.

    W Saksonii, na autostradzie A4 w pobliżu Hohenstein-Ernstthal, kierowca ciężarówki stracił panowanie nad pojazdem, który przewrócił się na dach, blokując drogę w kierunku Drezna.

      Policja apeluje do kierowców o pozostanie w domach lub zachowanie maksymalnej ostrożności w podróży.

      Pogoda w Niemczech. Zagrożenie lawinowe w Alpach Bawarskich

      Warunki w Alpach Bawarskich również są niebezpieczne. Miejscami zagrożenie lawinowe osiągnęło czwarty stopień. Szczególnie niebezpieczne są Alpy Allgau.

      Na czwartym poziomie duże lawiny mogą zostać wywołane spontanicznie, a około 10 proc. wszystkich śmiertelnych wypadków lawinowych zdarza się właśnie przy takim zagrożeniu. Służby ostrzegają turystów i apelują o zachowanie najwyższej ostrożności.

      Ciężkie opady śniegu spowodowały również zawalenie się dachu nad ośrodkiem dla uchodźców w Sottrup w Dolnej Saksonii. Część fasady została zerwana, a główne wejście zasypane.

      Straż pożarna ewakuowała dwie osoby w bezpieczne miejsce. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a mieszkańcy zostali zakwaterowani w hotelu. Budynek pozostaje obecnie nieczynny.

