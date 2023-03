Do tragicznego wypadku, w którym zginęło dwóch pracowników z Polski doszło we wrześniu 2018 roku w Niemczech. Podczas pracy na rusztowaniu w cementowni w Schelklingen odchyliła się dolna podpora konstrukcji. Ośmiu pracowników z dziewięcioosobowej grupy Polaków przeskoczyła w bezpieczne miejsce lub przylgnęła do innych części rusztowania

Niestety, z wysokości 30 - 40 metrów spadł 40-letni mężczyzna, którego nie udało się uratować. 20-latek zaś spadł z 10-metrów, doznał poważnych obrażeń i został przetransportowany do szpitala, gdzie zmarł.

Reklama

Niemcy: Tragedia w cementowni. Po latach ruszył proces

Cztery i pół roku po tragicznym wypadku z udziałem Polaków w Sądzie Rejonowym w Ehingen ruszył proces siedmiu oskarżonych - trzech pracowników polskiej firmy budowlanej i czterech chorwackiej - o nieumyślne spowodowanie śmierci. "Starszy prokurator Michael Bischofberger z prokuratury w Ulm porównał "skomplikowane" śledztwo w sprawie zawalenia się rusztowania i związanych z tym zgonów do katastrofy samolotu" - donosi niemiecki portal "Schwaebische".

Zdaniem prokuratora, w obu przypadkach badanie przyczyn trwa nieco dłużej, możliwe jest również, że powodu zdarzenia nie da się ustalić.

Rozbiórka reszty rusztowania z wysokości około 40 metrów w cementowni była problematyczna, konstrukcję usuwano kawałek po kawałku, a biegły musiał zwracać uwagę na swoje bezpieczeństwo.

Błędy konstrukcji rusztowania przyczyną zawalenia

Jak zaznacza portal, przyczyną tragedii miały być błędy w konstrukcji. Oskarżenia skierowano wobec brygadzistów, inżynierów bezpieczeństwa i monterów rusztowań. Po złożeniu odwołań przez poszkodowanych, w czwartek ruszył proces.

Prokurator Kerstin Wackenhut wyjaśniła w trakcie odczytywania aktu oskarżenia, że rusztowanie nie zostało prawidłowo postawione i przebudowane. Co więcej, nie zachowano procedur bezpieczeństwa - brakowało specjalnych rusztowań na wysokości ok. 70 metrów, a uwagi o brakach nie zostały sprawdzone. Nie zamontowano również stalowych dźwigarów.

Wszelkie braki miały spowodować, że pod ciężarem pracowników znajdujących się na rusztowaniu doszło do zawalenia się konstrukcji.

Wypadek w cementowni. Jakie zarzuty postawiono oskarżonym?

Brygadzista z polskiej firmy został oskarżony o "zlekceważenie kontroli bezpieczeństwa, podczas której powinien był zauważyć ewidentne wady rusztowania, a w związku z tym nie powinien był udzielić pozwolenia na prace". Podobne zarzuty wysunięto wobec dwóch inżynierów ds. bezpieczeństwa w chorwackiej firmie zajmującej się montażem rusztowań.

Błędy rusztowań miały być odnotowane w dziennikach budowy.

Brygadzista monter rusztowań jest oskarżany o zignorowanie wzmianki świadka o brakujących pionowych przekątnych. Ponadto, prokuratura zarzuca innemu pracownikowi firmy, że rusztowanie zostało postawione bez ustawowych badań statycznych i bez konkretnych planów montażowych.

Na początku procesu głównym problemem okazała się bariera językowa. W sali panował hałas, dlatego tłumacze musieli stale zmieniać miejsca, aby móc przekazywać komunikaty oskarżonym. - W rzeczywistości nie ma tu prawdziwego tłumaczenia ustnego, jestem ciągle zajęta informowaniem mojego klienta na bieżąco - wyjaśniła adwokat Anette von Stetten.

Uznano, że oskarżeni będą siedzieć razem w zależności od języka jakim się posługują, a obrońcy oddzielnie przed lub za nimi. "Schwaebische" podaje, że dwóch dodatkowych tłumaczy zostanie zaproszonych na następne spotkanie 16 marca. Wówczas zeznawać będą biegli i świadkowie.