Niemcy: Samochód wjechał w grupę dzieci w Witzenhausen. "Kierowca zrobił to rozmyślnie"

30-latek wjechał samochodem na chodnik - prosto w grupę idących do szkoły dzieci. Poważne obrażenia odniosło troje z nich, a 8-letnia dziewczynka w wyniku obrażeń zmarła po przewiezieniu do szpitala. Z ustaleń śledczych wynika, że kierowca wjechał w dzieci rozmyślnie - informuje w poniedziałek "Donau Kurier". Do zdarzenia doszło w piątek w Witzenhausen (Hesja).

