Niemcy: Rząd zatwierdził eksport broni do Arabii Saudyjskiej

Oprac.: Krystyna Opozda Świat

Rząd Niemiec po raz pierwszy od początku kadencji wydał zgodę na dostawę sprzętu i amunicji do myśliwców do Arabii Saudyjskiej, korzystając z wyjątku od zakazu eksportu broni do tego kraju. O sprawie informuje dpa.

Zdjęcie Kanclerz Niemiec podczas niedawnej wizyty w Arabii Saudyjskiej / Royal Court of Saudi Arabia/Handout/Anadolu Agency / Getty Images