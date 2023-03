Również dla Matthiasa Schulza będzie to ostatni sezon w berlińskiej operze. Przenosi się do Zurychu, gdzie zajmie stanowisko dyrektora artystycznego. Na stanowisku zastąpi go Elisabeth Sobotka, obecna dyrektor artystyczna festiwalu w Bregencji. Zmiany wejdą w życie w 2024 roku.

