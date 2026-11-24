W skrócie Niemieckie miasta, w tym Berlin, Hamburg i Hanower, odwołują tegoroczne jarmarki bożonarodzeniowe z powodów finansowych, logistycznych oraz problemów z bezpieczeństwem.

Koszty organizacji miejskich festiwali i jarmarków w Niemczech wzrosły średnio o 44 procent w ciągu ostatnich trzech lat, co wymusza ograniczenia lub rezygnację z imprez.

Polskie MSZ wydało ostrzeżenie dla turystów podróżujących do Niemiec, apelując o ostrożność w miejscach publicznych ze względu na ryzyko ataków i kradzieży.

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O sytuacji wokół jarmarków bożonarodzeniowych w Niemczech poinformował między innymi "Bild". Z jego relacji wynika, że powodem odwoływania imprez "są często kwestie finansowe" oraz sprawy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa.

W 2026 roku jarmark bożonarodzeniowy nie odbędzie się w Kirchheim pod Monachium. Władze wyjaśniły, że powodem jest zamrożenie budżetu. Miasto bowiem spodziewa się "jedynie około 15 milionów euro wpływów z podatku od działalności gospodarczej zamiast standardowych 22 milionów euro". Z tego powodu władz nie stać na zorganizowanie tegorocznej imprezy.

Świątecznych straganów nie zobaczymy też w Geesthacht. Tam miasto przyznało organizatorom jarmarku dotację w wysokości 15 tys. euro, jednak środki zostały przesłane zbyt późno, co uniemożliwiło organizację imprezy. Z kolei w przypadku Hagen-Hohenlimburg nie udało się znaleźć nowego organizatora wydarzenia.

Odwołany został ponadto jarmark "Weihnachten über den Dächern Hannovers" w Hanowerze, organizowany "nad dachami miasta". Decyzję argumentowano problemami organizacyjnymi. Mimo to tradycyjne jarmarki bożonarodzeniowe w centrum miasta odbędą się bez problemu.

Niemcy odwołują jarmarki bożonarodzeniowe. Powodem finanse i bezpieczeństwo

Problemy dotknęły również Berlina. Tamtejszy "Wintertraum" miał zostać przeniesiony w okolice głównego dworca kolejowego. Planowana lokalizacja nie jest jednak dostępna, dlatego wydarzenie nie dojdzie do skutku.

W przypadku jarmarku w hamburskiej dzielnicy Dulsberg winna okazała się zbyt mała liczba odwiedzających. Z kolei w Winterhausen tegoroczną imprezę odwołano ze względu na prace budowlane i niepewną sytuację komunikacyjną.

Jarmarku bożonarodzeniowego nie będzie też w Trimburgu. Wydarzenie było tam dotychczas organizowane w zabytkowym kompleksie zamkowym, z którego brakuje dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego. Z tego powodu imprezę w tym roku odwołano. Organizatorzy zapewniają jednak, że trwają prace, które umożliwią powrót jarmarku w 2027 roku.

Nietypowy problem uniemożliwił ponadto organizację wydarzenia w Thannhausen. Winne okazały się zniszczenia w drzewostanie spowodowane suszą i działalnością korników. Konieczne okazało się bowiem usunięcie około 80-90 proc. drzew, co uniemożliwiło organizację jarmarku w dotychczasowej lokalizacji.

Jarmarki bożonarodzeniowe w Niemczech. Media o "szerszym trendzie"

Niemieckie media poinformowały, że oprócz odwołanych jarmarków w niektórych miastach doszło też do znaczących ograniczeń w organizacji imprez. Tak jest m.in. w Neu-Ulm, gdzie w tym roku zrezygnowano z popularnych pokazów ognia. W zamian odwiedzający będą mogli zobaczyć programy artystyczne w wykonaniu miejscowych chórów, szkół i zespołów.

Z kolei w Taufkirchen nie będzie można wejść na dużą, dostępną do tej pory dla pieszych kulę śnieżną. Ponadto organizatorzy nie przygotowali tradycyjnego programu scenicznego.

"Bild" zwrócił uwagę, że odwołanie części jarmarków i ograniczenia na innych wpisują się w "szerszy trend", który obserwowany jest w Niemczech. "Według krajowego badania całkowite koszty miejskich festiwali i jarmarków bożonarodzeniowych wzrosły średnio o 44 procent w ciągu trzech lat" - czytamy.

Polskie MSZ ostrzega przed jarmarkami w Niemczech. Pojawił się apel

Dodajmy, że w związku z rozpoczynającymi się jarmarkami świątecznymi w Niemczech polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamieściło w poniedziałek w aplikacji Odyseusz ostrzeżenie dla turystów wybierających się na tego typu wydarzenia.

"W związku z rozpoczynającym się sezonem jarmarków bożonarodzeniowych apelujemy o zachowanie ostrożności podczas udziału w wydarzeniach organizowanych w przestrzeni publicznej oraz stosowanie się do zaleceń służb porządkowych. W sytuacjach zagrożenia prosimy o kontakt z policją pod numerem 110 lub ze służbami ratunkowymi pod numerem 112" - czytamy.

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Z danych MSZ wynika, że ogólny poziom ostrzeżenia dla Niemiec został określony jako "zwykły", co oznacza, że jest on zbliżony do tego, który jest obserwowany na terenie Polski.

Resort przypomniał przy tym, że na terytorium Niemiec "dochodzi do ataków oraz prób zamachów terrorystycznych". Z tego powodu należy zachować "ostrożność w miejscach mogących stanowić ich cel, takich jak lotniska, dworce czy centra handlowe, gdzie mogą występować kontrole bezpieczeństwa i obecność policji".

"W dużych miastach zachowaj ostrożność w rejonach turystycznych oraz na dworcach i w komunikacji publicznej, gdzie częściej dochodzi do kradzieży i innych przestępstw pospolitych. Pamiętaj również, że w Niemczech odbywają się demonstracje i zgromadzenia publiczne, których należy unikać, nie zbliżając się do nich ze względu na możliwą dynamiczną zmianę sytuacji i działania służb porządkowych" - czytamy.

Źródła: "Bild", Polski Obserwator DE, MSZ



