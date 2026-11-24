W skrócie Niemiecki minister obrony Boris Pistorius podkreślił, że Ukraina ponosi szczególną odpowiedzialność za to, aby wojna nie rozprzestrzeniła się na wody Morza Bałtyckiego.

W sobotę na wodach Zatoki Fińskiej doszło do ataku bezzałogowcem na rosyjski statek towarowy Sparta II, który w wyniku uderzenia stanął w płomieniach.

Fińska Straż Graniczna poinformowała, że rosyjska jednostka została ostatecznie odholowana na rosyjskie wody terytorialne po wcześniejszej ewakuacji załogi.

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W sobotni poranek na wodach międzynarodowych we wschodniej części Zatoki Fińskiej rosyjski statek towarowy "Sparta II" został zaatakowany bezzałogowcem. W wyniku uderzenia jednostka stanęła w płomieniach, fińskie służby monitorowały sytuację.

Finlandia twierdzi, że za atakiem prawdopodobnie stoi Ukraina. Po kilku dniach głos w sprawie zabrał z kolei minister obrony Niemiec Boris Pistorius.

Pistorius ostrzega przed eskalacją wojny na Bałtyku. Wspomniał o Ukrainie

Szef niemieckiego resortu obrony ostrzegł przed ewentualną eskalacją wojny na Morzu Bałtyckim. - Kijów ma oczywiście prawo atakować cele wojskowe w Rosji, które służą osłabieniu rosyjskich ataków na Ukrainę - ocenił.

Po spotkaniu w Berlinie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Jewhenijem Chmarą, Pistorius podkreślił jednocześnie, że Ukraina "ponosi szczególną odpowiedzialność", aby wojna nie rozprzestrzeniła się na akwen.

- Leży w naszym wspólnym interesie, aby swobodna żegluga nie była zagrożona - mówił minister obrony Niemiec. Pochwalił także fińskie służby za "mądre i roztropne" działanie podczas akcji ratunkowej rosyjskiej jednostki.

Podczas rozmowy Pistorius zapewnił też Chmarę o dalszym wsparciu Niemiec dla Ukrainy.

Atak na rosyjski statek. "Sparta II" stanął w płomieniach na Bałtyku

Po tym, jak statek towarowy "Sparta II" został zaatakowany - prawdopodobnie na drodze do Królewca - w akcję gaśniczą jednostki zaangażowały się służby nie tylko z Finlandii, ale i z Estonii i Rosji.

Policja i Straż Graniczna Estonii (PPA) informowały, że do eksplozji na statku doszło, gdy ten znajdował się w estońskiej strefie ekonomicznej, ale w obszarze odpowiedzialności morskiego centrum ratowniczego w Petersburgu, a także na szlakach żeglugowych dostępnych dla statków międzynarodowych.

Następnie trafiona jednostka dryfowała na północ, na wody fińskie. Załogę statku ewakuowano na inny statek.

Dyrektor operacji morskich fińskiej Straży Granicznej kapitan porucznik Jukka-Pekka Lumilahti przekazał podczas niedzielnej konferencji prasowej, że jednym ze scenariuszy, jaki brano pod uwagę, było przejęcie "Sparty II". Ostatecznie, ze względu na zbyt duże ryzyko, zrezygnowano z tego pomysłu.

Zdecydowano się więc na bezpieczniejsze rozwiązanie i umożliwiono Rosjanom odholowanie statku na rosyjskie wody terytorialne.

Źródła: Die Welt, Interia



