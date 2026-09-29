W skrócie W miejscowości Schipkau w Brandenburgii powstała rekordowa turbina wiatrowa, której wysokość z łopatami sięga 365 metrów.

Nowa elektrownia wiatrowa ma zasilać nawet 7,5 tysiąca gospodarstw domowych, a jej moc znamionowa wynosi 3,8 MW.

Budowa realizowana przez Grupę Gicon ma na celu równomierniejsze rozmieszczenie energii wiatrowej w kraju oraz potencjalne obniżenie kosztów energii.

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W Schipkau w Brandenburgii, około 60 km od granicy z Polską, stanęła rekordowa turbina wiatrowa. Wraz z łopatami wirnika konstrukcja osiąga wysokość 365 metrów.

Jak poinformowała firma Gicon, wirnik znajduje się na wysokości 300 metrów, co czyni brandenburską turbinę najwyższą elektrownią wiatrową na świecie oraz drugim najwyższym obiektem budowlanym w Niemczech - po berlińskiej wieży telewizyjnej, która mierzy 368 metrów.

Rekord potwierdza także Niemieckie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Niemcy. Rekordowa turbina wiatrowa. Konstrukcja ma 365 metrów wysokości

Prace zostały w ostatnich dniach wstrzymane przez silne porywy wiatru, a ogłoszenie światowego rekordu przełożono ze względów bezpieczeństwa. Ostatnim etapem niezbędnym do osiągnięcia docelowej wysokości było wysunięcie wewnętrznej części wieży za pomocą mechanizmu teleskopowego. Końcowe prace przy wieży potrwają jeszcze kilka dni. Oficjalne uruchomienie planowane jest na listopad - informuje Gicon.

Dotychczas najwyższa seryjnie produkowana turbina wiatrowa na świecie znajdowała się w bawarskiej miejscowości Winnberg. Turbina sięga 285 metrów.

Gigantyczna turbina w Brandenburgii wykorzystuje silniejsze i bardziej stabilne warunki wietrzne występujące na większych wysokościach. Dzięki temu przy tej samej średnicy wirnika może produkować około dwa razy więcej energii niż konwencjonalna turbina wiatrowa - podaje Gicon. Planowana moc znamionowa instalacji wynosi 3,8 MW.

Wieża ma w przyszłości dostarczać energię elektryczną dla nawet 7,5 tys. gospodarstw domowych.

Niemcy postawili rekordowy wiatrak. Konstrukcja ma zalety

Grupa Gicon z siedzibą w Dreźnie buduje kolosa w Schipkau na zlecenie utworzonej w 2019 roku Federalnej Agencji ds. Innowacji Przełomowych. Menedżer ds. innowacji w Agencji Martin Chaumet wskazuje na kilka korzyści z projektu.

- Mamy możliwość znacznie bardziej równomiernego rozmieszczenia energii wiatrowej na terenie kraju - powiedział Chaumet.

Dodatkowym efektem może być ograniczenie konieczności rozbudowy sieci w niektórych regionach, "co w rezultacie może sprawić, że energia elektryczna będzie tańsza dla wszystkich".

Opracowanie: Katarzyna Domagała-Pereira, Redakcja Polska DW

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