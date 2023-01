Niemcy: Polak uciekał przed policją. Wbił się autem w budynek

Świat

Dramatyczne sceny rozegrały się we wtorek 3 stycznia w Niemczech. 26-letni kierowca z Polski nie zatrzymał się do kontroli drogowej i rzucił się do ucieczki. W pewnym momencie stracił kontrolę nad pojazdem i wjechał w ścianę budynku mieszkalnego. Ciężko rannego mężczyznę oraz 34-letniego pasażera błyskawicznie przetransportowano do szpitala.

Zdjęcie Niemcy. 26-latek z Polski wbił się audi w budynek mieszkalny / Twitter/Tag24.de / Getty Images