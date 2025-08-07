W skrócie Niemcy przedłużają kontrole graniczne, dopóki nie zostanie usprawniony system ochrony granic zewnętrznych UE.

Od maja wzrosła liczba funkcjonariuszy pilnujących niemieckich granic, co skutkowało spadkiem liczby wniosków o azyl.

Polski rząd również przedłużył kontrole na granicy z Niemcami i Litwą.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rząd w Berlinie wprowadził tymczasowe kontrole na wszystkich granicach lądowych Niemiec w połowie września 2024 roku. Na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią obowiązywały one już wcześniej, od października 2023 roku. W lutym 2025 roku rząd Olafa Scholza zadecydował o przedłużeniu kontroli do 15 września.

W podkaście "Table.Today" Alexander Dobrindt zapowiedział, że kontrole będą utrzymane także po tym terminie.

- Zgadzamy się z naszymi europejskimi sąsiadami, że kontrole graniczne są konieczne, dopóki system ochrony granic zewnętrznych UE nie zacznie działać prawidłowo - stwierdził szef MSW.

Niemcy. Alexander Dobrindt zapowiedział przedłużenie kontroli na granicach

W lipcu polityk CSU odwiedził polską granicę z Białorusią wraz z ówczesnym ministrem spraw wewnętrznych i administracji Tomaszem Siemoniakiem - pojawił się m.in. na polsko-białoruskim drogowym przejściu granicznym Połowce-Pieszczatka.

Krótko po objęciu w maju urzędu ministra spraw wewnętrznych Dobrindt zarządził intensyfikację kontroli granicznych.

Z granic Niemiec zaczęto m.in. odsyłać osoby ubiegające się o azyl, które zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi byłyby przyjmowane na terytorium RFN.

Kontrole na granicach. Niemcy zarejestrowały mniejszą liczbę wniosków o azyl

Z danych niemieckiego MSW wynika, że od maja liczbę funkcjonariuszy pilnujących niemieckich granic zwiększono z 11 tys. do 14 tys. Służby zmieniły harmonogramy dyżurów, zrezygnowano z części szkoleń, bardziej restrykcyjnie udzielane są też urlopy.

Obecny rząd Friedricha Merza uważa nasilenie kontroli granicznych za sukces i zwraca uwagę na mniejszą liczbę wniosków o azyl składanych w Niemczech. Od stycznia do lipca władze zarejestrowały 70 011 wniosków złożonych po raz pierwszy. To spadek w porównaniu z 2024 rokiem, gdy do lipca odnotowano 140 783 takie wnioski.

Z danych przekazanych przez niemiecką policję wynika, że w 2023 roku liczba osób zawróconych z Niemiec do Polski wyniosła 1711, rok później wjazdu odmówiono 9387 razy, a w tym roku do maja - 2765.

Kontrole na granicy z Niemcami. Polski rząd wydał rozporządzenie

Polski rząd także przedłużył kontrole graniczne na granicach z Niemcami i Litwą.

Pierwsze rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji przywróciło kontrole na granicy z Niemcami i z Litwą na miesiąc, od 7 lipca do 5 sierpnia.

Nowe, które w poniedziałek zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw, weszło w życie w środę i zakłada przedłużenie kontroli o 60 dni - do 4 października. Wcześniej, w piątek, rozporządzenie przekazane zostało Komisji Europejskiej celem notyfikacji.

MSWiA zdecydowało się także na modyfikację kontrolowanych przejść granicznych na granicy z Niemcami. Z dotychczas obowiązujących przepisów znikną trzy przejścia rzeczne z Niemcami: Miłów (woj. lubuskie), Widuchowa i Gryfino (woj. zachodniopomorskie). Resort tłumaczył to całkowitym brakiem ruchu granicznego na tych przejściach.

Uwzględniono nowe pieszo-rowerowe przejście graniczne Nowe Warpno - Rieth, odpowiadając tym samym na potrzeby lokalnych mieszkańców i turystów. Kontrola będzie tam prowadzona na odcinku 50 m przed wejściem na most.

Rozszerzono też zasięg terytorialny przejścia granicznego Świnoujście Promenada o przyległą plażę, co umożliwi prowadzenie kontroli wobec osób przemieszczających się tym odcinkiem granicy.

Szefernaker o nowej konstytucji: Powinniśmy zrewidować, co się udało, co nie Polsat News Polsat News