Niemcy podjęły decyzję ws. granic. "To konieczne"

Kontrole graniczne są konieczne, dopóki system ochrony granic zewnętrznych UE nie zacznie działać prawidłowo - powiedział minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt (CSU). W ten sposób zapowiedział przedłużenie kontroli na granicach kraju, a wiec będą one obowiązywać także po 15 września. Polityk nie podał przy tym planowanej daty ich zakończenia.

Niemcy. Kontrole na granicach
Niemcy. Kontrole na granicach

W skrócie

  • Niemcy przedłużają kontrole graniczne, dopóki nie zostanie usprawniony system ochrony granic zewnętrznych UE.
  • Od maja wzrosła liczba funkcjonariuszy pilnujących niemieckich granic, co skutkowało spadkiem liczby wniosków o azyl.
  • Polski rząd również przedłużył kontrole na granicy z Niemcami i Litwą.
Rząd w Berlinie wprowadził tymczasowe kontrole na wszystkich granicach lądowych Niemiec w połowie września 2024 roku. Na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią obowiązywały one już wcześniej, od października 2023 roku. W lutym 2025 roku rząd Olafa Scholza zadecydował o przedłużeniu kontroli do 15 września.

W podkaście "Table.Today" Alexander Dobrindt zapowiedział, że kontrole będą utrzymane także po tym terminie.

    - Zgadzamy się z naszymi europejskimi sąsiadami, że kontrole graniczne są konieczne, dopóki system ochrony granic zewnętrznych UE nie zacznie działać prawidłowo - stwierdził szef MSW.

    Niemcy. Alexander Dobrindt zapowiedział przedłużenie kontroli na granicach

    W lipcu polityk CSU odwiedził polską granicę z Białorusią wraz z ówczesnym ministrem spraw wewnętrznych i administracji Tomaszem Siemoniakiem - pojawił się m.in. na polsko-białoruskim drogowym przejściu granicznym Połowce-Pieszczatka.

    Krótko po objęciu w maju urzędu ministra spraw wewnętrznych Dobrindt zarządził intensyfikację kontroli granicznych.

    Z granic Niemiec zaczęto m.in. odsyłać osoby ubiegające się o azyl, które zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi byłyby przyjmowane na terytorium RFN.

    Kontrole na granicach. Niemcy zarejestrowały mniejszą liczbę wniosków o azyl

    Z danych niemieckiego MSW wynika, że od maja liczbę funkcjonariuszy pilnujących niemieckich granic zwiększono z 11 tys. do 14 tys. Służby zmieniły harmonogramy dyżurów, zrezygnowano z części szkoleń, bardziej restrykcyjnie udzielane są też urlopy.

      Obecny rząd Friedricha Merza uważa nasilenie kontroli granicznych za sukces i zwraca uwagę na mniejszą liczbę wniosków o azyl składanych w Niemczech. Od stycznia do lipca władze zarejestrowały 70 011 wniosków złożonych po raz pierwszy. To spadek w porównaniu z 2024 rokiem, gdy do lipca odnotowano 140 783 takie wnioski.

      Z danych przekazanych przez niemiecką policję wynika, że w 2023 roku liczba osób zawróconych z Niemiec do Polski wyniosła 1711, rok później wjazdu odmówiono 9387 razy, a w tym roku do maja - 2765.

      Kontrole na granicy z Niemcami. Polski rząd wydał rozporządzenie

      Polski rząd także przedłużył kontrole graniczne na granicach z Niemcami i Litwą.

      Pierwsze rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji przywróciło kontrole na granicy z Niemcami i z Litwą na miesiąc, od 7 lipca do 5 sierpnia.

      Nowe, które w poniedziałek zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw, weszło w życie w środę i zakłada przedłużenie kontroli o 60 dni - do 4 października. Wcześniej, w piątek, rozporządzenie przekazane zostało Komisji Europejskiej celem notyfikacji.

      MSWiA zdecydowało się także na modyfikację kontrolowanych przejść granicznych na granicy z Niemcami. Z dotychczas obowiązujących przepisów znikną trzy przejścia rzeczne z Niemcami: Miłów (woj. lubuskie), Widuchowa i Gryfino (woj. zachodniopomorskie). Resort tłumaczył to całkowitym brakiem ruchu granicznego na tych przejściach.

      Uwzględniono nowe pieszo-rowerowe przejście graniczne Nowe Warpno - Rieth, odpowiadając tym samym na potrzeby lokalnych mieszkańców i turystów. Kontrola będzie tam prowadzona na odcinku 50 m przed wejściem na most.

      Rozszerzono też zasięg terytorialny przejścia granicznego Świnoujście Promenada o przyległą plażę, co umożliwi prowadzenie kontroli wobec osób przemieszczających się tym odcinkiem granicy.

