Niemcy pod parasolem nuklearnym Francji. Merz: Poważnie analizujemy
Niemcy wezmą udział w tegorocznych francuskich ćwiczeniach nuklearnych. - Poważnie analizujemy program odstraszania nuklearnego zaoferowany przez Francję - powiedział Friedrich Merz cytowany przez agencję Reutera. Według kanclerz Niemiec oferta Francji może "doprowadzić do opracowania nowej doktryny". Bieżąca doktryna odstraszania jądrowego bazuje na arsenale USA rozlokowanym m.in. na terytorium Niemiec.
W skrócie
- Niemcy wezmą udział w tegorocznych ćwiczeniach nuklearnych organizowanych przez Francję.
- Francja w marcu zaproponowała państwom europejskim, w tym Polsce, włączenie do swojego programu odstraszania nuklearnego.
- Friedrich Merz zadeklarował, że Niemcy chcą utrzymać ścisłą współpracę z Francją niezależnie od wyniku przyszłorocznych wyborów prezydenckich.
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Francja w marcu zapowiedziała powiększenie arsenału jądrowego i zaoferowała włączenie części państw europejskich, w tym Polski, do systemu odstraszania nuklearnego.
Propozycję skomentował w piątek w niemieckim Noervenich kanclerz Niemiec Friedrich Merz, biorąc wraz z Emmanuelem Macronem udział we francusko-niemieckiej radzie bezpieczeństwa. Merz potwierdził, że Niemcy wezmą udział w tegorocznych ćwiczeniach nuklearnych Francji.
- Niemieckie siły konwencjonalne wezmą w tym roku udział w ćwiczeniach nuklearnych francuskiej armii - przekazał kanclerz Niemiec.
Nowa doktryna odstraszania jądrowego dla Europy
Merz stwierdził ponadto, że Francja i Niemcy mogą wspólnie opracować nową doktrynę komplementarną do natowskiej. Przedsięwzięcie ma pogłębić współpracę obu państw po tym, jak te wycofały się ze wspólnego skonstruowania myśliwca.
- Poważnie analizujemy program odstraszania nuklearnego zaoferowany przez Francję. Finalnie może ona doprowadzić do powstania nowej doktryny, ale na razie jest za wcześnie by to stwierdzić - powiedział Friedrich Merz cytowany przez agencję Reutera.
Wspólne francusko-niemieckie manewry odbędą się jesienią. Kanclerz Merz poinformował, że skala i forma partycypacji Bundeswehry zostanie dookreślona w przyszłości.
Jak podaje France24, Francja cztery razy do roku przeprowadza ćwiczenia "Poker". - symulację operacji powietrznodesantowej, która zakłada scenariusz ataku nuklearnego. W grudniu udział w manewrach "Poker" wzięli Brytyjczycy.
Koniec prezydentury Macrona: Merz: Dłoń Niemiec pozostaje wyciągnięta
Przywódca Niemiec zabrał także głos w sprawie przyszłorocznych wyborów we Francji. Skończy się wówczas ostatnia kadencja Emmanuela Macrona i Republika będzie musiała wybrać nowego przywódcę.
- Będziemy nadal robić wszystko, co w naszej mocy, aby współpraca z naszymi francuskimi sąsiadami pozostała jak najściślejsza, najgłębsza i oparta na jak największym zaufaniu - powiedział w piątek Friedrich Merz.
- Dłoń Niemiec pozostaje wyciągnięta, niezależnie od tego, kogo wskażą wyborcy - zadeklarował kanclerz Niemiec.
Głos w sprawie przyszłorocznych wyborów zabrał także Emmanuel Macron. - Strzeżcie się sondaży - odpowiedział prezydent Francji pytany o badania wskazujące na zwycięstwo Marine Le Pen i Zgromadzenia Narodowego.
- Zaufajcie Francuzom, nie przewidujcie dla nich zawsze najgorszego. Pozwólcie im chcieć najlepszego - powiedział Macron podczas wizyty w Niemczech.
Źródło: Reuters, AFP, France24