Niemcy pod parasolem nuklearnym Francji. Merz: Poważnie analizujemy

W skrócie Niemcy wezmą udział w tegorocznych ćwiczeniach nuklearnych organizowanych przez Francję.

Francja w marcu zaproponowała państwom europejskim, w tym Polsce, włączenie do swojego programu odstraszania nuklearnego.

Friedrich Merz zadeklarował, że Niemcy chcą utrzymać ścisłą współpracę z Francją niezależnie od wyniku przyszłorocznych wyborów prezydenckich.

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Francja w marcu zapowiedziała powiększenie arsenału jądrowego i zaoferowała włączenie części państw europejskich, w tym Polski, do systemu odstraszania nuklearnego.

Propozycję skomentował w piątek w niemieckim Noervenich kanclerz Niemiec Friedrich Merz, biorąc wraz z Emmanuelem Macronem udział we francusko-niemieckiej radzie bezpieczeństwa. Merz potwierdził, że Niemcy wezmą udział w tegorocznych ćwiczeniach nuklearnych Francji.

- Niemieckie siły konwencjonalne wezmą w tym roku udział w ćwiczeniach nuklearnych francuskiej armii - przekazał kanclerz Niemiec.

Nowa doktryna odstraszania jądrowego dla Europy

Merz stwierdził ponadto, że Francja i Niemcy mogą wspólnie opracować nową doktrynę komplementarną do natowskiej. Przedsięwzięcie ma pogłębić współpracę obu państw po tym, jak te wycofały się ze wspólnego skonstruowania myśliwca.

- Poważnie analizujemy program odstraszania nuklearnego zaoferowany przez Francję. Finalnie może ona doprowadzić do powstania nowej doktryny, ale na razie jest za wcześnie by to stwierdzić - powiedział Friedrich Merz cytowany przez agencję Reutera.

Wspólne francusko-niemieckie manewry odbędą się jesienią. Kanclerz Merz poinformował, że skala i forma partycypacji Bundeswehry zostanie dookreślona w przyszłości.

Jak podaje France24, Francja cztery razy do roku przeprowadza ćwiczenia "Poker". - symulację operacji powietrznodesantowej, która zakłada scenariusz ataku nuklearnego. W grudniu udział w manewrach "Poker" wzięli Brytyjczycy.

Koniec prezydentury Macrona: Merz: Dłoń Niemiec pozostaje wyciągnięta

Przywódca Niemiec zabrał także głos w sprawie przyszłorocznych wyborów we Francji. Skończy się wówczas ostatnia kadencja Emmanuela Macrona i Republika będzie musiała wybrać nowego przywódcę.

- Będziemy nadal robić wszystko, co w naszej mocy, aby współpraca z naszymi francuskimi sąsiadami pozostała jak najściślejsza, najgłębsza i oparta na jak największym zaufaniu - powiedział w piątek Friedrich Merz.

- Dłoń Niemiec pozostaje wyciągnięta, niezależnie od tego, kogo wskażą wyborcy - zadeklarował kanclerz Niemiec.

Głos w sprawie przyszłorocznych wyborów zabrał także Emmanuel Macron. - Strzeżcie się sondaży - odpowiedział prezydent Francji pytany o badania wskazujące na zwycięstwo Marine Le Pen i Zgromadzenia Narodowego.

- Zaufajcie Francuzom, nie przewidujcie dla nich zawsze najgorszego. Pozwólcie im chcieć najlepszego - powiedział Macron podczas wizyty w Niemczech.

Źródło: Reuters, AFP, France24





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