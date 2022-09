Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI) w swoim raporcie zidentyfikował 60 krajów jako najważniejszych eksporterów broni w latach 2017-2021. Pięciu największych dostawców w tym okresie - USA, Rosja, Francja, Chiny i Niemcy - odpowiadało za 77 proc. globalnej całości. Wśród pierwszej dziesiątce znalazły się trzy kraje spoza Europy i Ameryki Północnej: Chiny, Korea Południowa i Izrael.

Niemcy piątym eksporterem broni na świecie

Eksport niemieckiej broni stanowił 4,5 proc. całkowitego światowego eksportu w latach 2017-2021 i był o 19 proc. mniejszy niż w latach 2012-2016 oraz o 49 proc. mniejszy niż w latach 2007-2011 - podaje SIPRI.

Reklama

W tym okresie Niemcy dostarczyły uzbrojenie do 53 państw. Zdecydowanie największym odbiorcą niemieckiego eksportu głównej broni w latach 2017-2021 była Korea Południowa. Niemcy eksportowały tam głównie okręty patrolowe OPV-80, okręty podwodne typu 214, czołgi Leopard i silniki wysokoprężne MTU.

Także Egipt kupił od Niemiec uzbrojenie warte 4,33 mld euro. Rząd Angeli Merkel zatwierdził sprzedaż do tego kraju trzech okrętów wojennych i 16 systemów obrony przeciwlotniczej od Thyssenkrupp Marine Systems i Diehl Defense Egiptowi w ciągu ostatnich dziewięciu dni u władzy. Stało się tak mimo krytyki ze strony obrońców praw człowieka, którzy zarzucali niemieckim władzom, że rząd egipski dopuszcza się poważnego łamania praw człowieka oraz wykazuje zaangażowanie w konfliktach w Jemenie i Libii.

W samym 2021 roku krajami, które kupiły najwięcej broni z Niemiec były ponadto: Stany Zjednoczone (1,01 mld euro), Holandia (821 mln euro), Singapur (630 mln euro), Australia (264 mln euro), Wielka Brytania (226 mln euro), Korea Południowa (187 mln euro), Austria (170 mln euro), Brazylia (144 mln euro) i Szwajcaria (137 mln euro).

Rośnie eksport uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych

W okresie 2017-2021 eksport uzbrojenia z USA wzrósł o 14 proc. w porównaniu do poprzednich pięciu lat, co było w dużej mierze spowodowane wzrostem eksportu do Arabii Saudyjskiej, Australii, Korei Południowej i Japonii.

Przepaść między USA a drugim co do wielkości eksporterem broni, Rosją, znacznie się pogłębiła: w latach 2017-2021 eksport broni z USA był o 108 proc. większy niż w Rosji, podczas gdy w latach 2012-2016 był większy jedynie o 34 proc.

W minionych pięciu latach Stany Zjednoczone dostarczyły broń do 103 krajów, znacznie więcej niż jakikolwiek inny dostawca - podkreśla SIPRI. Głównym produktem eksportowym USA były samoloty (62 proc. całkowitego eksportu uzbrojenia), a następnie pociski rakietowe (17 proc.) i pojazdy opancerzone (10 proc.).

Rosyjski eksport broni zmniejszył się w latach 2017-2021 o 26 proc. w porównaniu z okresem lat 2012-2016. Udział Rosji w światowym eksporcie broni spadł z 24 proc. do 19 proc. Było to prawie w całości spowodowane spadkiem eksportu broni do Indii (-47 proc.) i Wietnamu (-71 proc.). Szwedzki think tank przyznaje jednak, że kilka dużych rosyjskich dostaw uzbrojenia wciąż czeka na realizację, chodzi m.in. o systemy obrony powietrznej, fregaty i okręt podwodny o napędzie atomowym, które zostały zamówione przez Indie.

Mają inny pomysł niż Olaf Scholz. Chodzi o niemiecką broń dla Ukrainy

W latach 2017-2021 Rosja dostarczyła uzbrojenie 45 krajom, jednak w przeciwieństwie do USA, rosyjski eksport był mniej rozproszony, bo cztery państwa - Indie, Chiny, Egipt i Algieria - otrzymały łącznie 73 proc. rosyjskich dostaw w tym zakresie.

Trzeci największy eksporter broni, Francja, odpowiada za 11 proc. globalnych dostaw w minionych pięciu latach, po wzroście o 59 proc. w porównaniu do okresu 2012-2016. Większość z tego stanowiły samoloty (56 proc.) oraz okręty (15 proc.). W latach 2017-21 Francja dostarczyła uzbrojenie do 65 państw, a zakupy trzech największych odbiorców - Indii, Kataru i Egiptu - stanowiły łącznie 56 proc. francuskiego eksportu.

Następne w kolejności Chiny w latach 2017-2021 odpowiadają za 4,6 proc. światowego eksportu broni. Kraj ten dostarczył uzbrojenie do 48 państw. Niemal połowa chińskich dostaw trafiła tylko do Pakistanu (47 proc.).