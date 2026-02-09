W skrócie Obywatel Ukrainy Jewhen B. został oskarżony przez niemiecką prokuraturę o współpracę z rosyjskim wywiadem i planowanie sabotażu na terenie Europy.

Mężczyzna został aresztowany w Szwajcarii w maju ubiegłego roku, a w grudniu przekazany Niemcom.

Według prokuratury Jewhen B. oraz dwóch innych podejrzanych mieli wysłać paczki z nadajnikami GPS i planować wysyłkę przesyłek z urządzeniami zapalającymi do Niemiec oraz innych państw.

Jak przekazała agencja Reutera ambasada Rosji w Niemczech nie odpowiedziała na prośbę o komentarz, jednak wcześniej Moskwa zaprzeczyła, jakoby miała mieć udział w tej sprawie.

Podejrzany, określany w mediach jako Jewhen B., został aresztowany w Szwajcarii 13 maja ubiegłego roku. W grudniu przekazano go stronie niemieckiej.

Niemcy. Ukrainiec oskarżony o współpracę z rosyjskim wywiadem

Według prokuratury w marcu 2025 roku B. oraz dwaj inni podejrzani - Władysław T. i Daniił B. - na polecenie rosyjskiego wywiadu wysłali dwie paczki z nadajnikami GPS z niemieckiej Kolonii do Ukrainy.

Śledczy twierdzą, że celem miało być zbadanie tras logistycznych. Później paczki miałyby być wysyłane z urządzeniami zapalającymi, które mogłyby zostać zdetonowane w Niemczech lub w innym miejscu na drodze do Ukrainy.

W sierpniu 2024 roku niemieckie władze ostrzegały firmy zajmujące się transportem przesyłek, że paczki zawierające urządzenia zapalające eksplodowały w drodze przez Europę.

Reuters przypomina też, że rządy państw europejskich niejednokrotnie oskarżyły Federację Rosyjską o prowadzenie kampanii sabotażowej, po tym, gdy rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja na Ukrainę w 2022 roku. Rosja, w odpowiedzi na te oskarżenia, wielokrotnie twierdziła, że są one bezpodstawne.

