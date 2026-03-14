Niemcy obawiają się fali uchodźców. "Europa musi być przygotowana"

Niemieccy politycy obawiają się, że w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie uchodźcy ponownie zaczną masowo przybywać do Niemiec. - Europa musi być przygotowana na różne scenariusze - stwierdził rzecznik ds. polityki wewnętrznej z socjaldemokratycznej SPD Sebastian Fiedler.

Niemieccy policjanci kontrolują ciężarówkę na granicy z Austrią
W skrócie

  • Niemieccy politycy obawiają się możliwego masowego napływu uchodźców w związku z wojną z Iranem.
  • Politycy SPD i CSU podkreślają konieczność przygotowań na różne scenariusze, łącznie z ochroną granic i kontrolami oraz rozpatrywaniem wniosków o azyl na zewnętrznych granicach UE.
  • Sekretarz klubu Zielonych Irene Mihalic wskazuje na potrzebę lepszych przygotowań, ścisłych uzgodnień z sąsiadami i włączenia Stanów Zjednoczonych oraz Izraela w działania humanitarne.
W obliczu wojny z Iranem niemieccy politycy coraz bardziej obawiają się możliwego masowego napływu uchodźców.

Rzecznik ds. polityki wewnętrznej z socjaldemokratycznej SPD Sebastian Fiedler w wywiadzie dla dziennika "Handelsblatt" wyraził nadzieję, że prognozy komisarza UE ds. migracji Magnusa Brunnera są "wiarygodne i rzetelne". Prognozy te nie przewidują obecnie masowej fali uchodźców.

Niemniej jednakEuropa musi być przygotowana na "różne scenariusze" - zaznaczył polityk SPD. - Decydujące znaczenie ma nie alarmizm, tylko przygotowanie i zdolność Europy do działania - dodał.

Ochrona granic i kontrole

Polityk bawarskiej CSU Siegfried Walch, który zajmuje się polityką wewnętrzną, nalega na ścisłą ochronę niemieckich granic i kompleksowe kontrole. - Bezpieczeństwo w Niemczech musi być zawsze najwyższym priorytetem - powiedział Walch w wywiadzie dla "Handelsblatt".

Patryk Idziak
    Domaga się on rozpatrywania wniosków o azyl bezpośrednio na zewnętrznych granicach UE, aby zapobiec wjeżdżaniu zwolenników irańskiego reżimu pod przykrywką prawa do azylu.

    Gotowość na wypadek powtórki z 2015 roku

    Za poczynieniem przygotowań opowiada się także sekretarz klubu Zielonych w Bundestagu Irene Mihalic. Jak powiedziała w rozmowie z "Handelsblattem", obecna sytuacja nie jest bezpośrednio porównywalna z rokiem 2015, ponieważ obecnie przygotowania są lepsze.

    Wtedy prawie milion uchodźców przybyło do Niemiec z Węgier przez Austrię. - Niemniej jednak ważne jest, aby poczynić przygotowania, aby w miarę możliwości uniknąć niejasnych sytuacji - powiedziała Mihalic.

    Polityczka Zielonych zwróciła się do chadecko-socjaldemokratycznego rządu Friedricha Merza, aby zapewnił, "że w obliczu spodziewanego większego napływu uchodźców nie dojdzie do chaosu i że standardy humanitarne będą przestrzegane".

    W tym celu konieczne są również ścisłe uzgodnienia z państwami sąsiednimi i Turcją. - Również Stany Zjednoczone i Izrael powinny zostać włączone w działania mające na celu rozwiązanie problemów humanitarnych - zaznaczyła Irene Mihalic.

    Deutsche Welle/Katarzyna Domagała-Pereira 

    Artykuł ukazał się pierwotnie na stronach Redakcji polskiej DW

    Paweł Sekmistrz
