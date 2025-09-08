Niemcy nie są już krajem pierwszego wyboru. Azylanci zmienili kierunek

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Spada liczba wniosków azylowych składanych w Niemczech przez Syryjczyków - podała w poniedziałek tamtejsza Agencja UE ds. Azylu (EUAA). Pod tym względem byli oni dotychczas najliczniejszą grupą narodowościową, co oznacza to, że Niemcy przestały być głównym krajem docelowym dla azylantów. W pierwszej połowie 2025 r. najwięcej wniosków złożyli Wenezuelczycy w Hiszpanii i Francji.

Spada liczba wniosków o azyl dla migrantów w Niemczech (zdj. ilustracyjne)
Spada liczba wniosków o azyl dla migrantów w Niemczech (zdj. ilustracyjne)PATRICK PLEUL DPA

W skrócie

  • Liczba wniosków azylowych Syryjczyków w Niemczech znacząco spadła, a kraj przestał być głównym celem migracji w Europie.
  • Obecnie Wenezuelczycy stali się najliczniejszą grupą wnioskującą o azyl w Niemczech
  • W 2025 roku Niemcy zostały wyprzedzone przez Francję i Hiszpanię jako główne destynacje dla osób ubiegających się o azyl
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W ocenie EUAA "krajobraz azylowy w Europie uległ znaczącym zmianom". Przez ostatnią dekadę Syryjczycy byli konsekwentnie najliczniejszą grupą narodowościową ubiegającą się o azyl, a Niemcy - głównym krajem przyjmującym.

"W połowie 2025 r. sytuacja się zmieniła: liczba wniosków składanych przez Syryjczyków gwałtownie spadła, spychając ich na trzecie miejsce wśród wszystkich narodowości, podczas gdy Wenezuelczycy stali się najliczniejszą grupą wnioskującą. Jednocześnie Niemcy zostały wyprzedzone przez Francję i Hiszpanię jako główne destynacje dla osób ubiegających się o azyl" - podkreśliła EUAA w swoim raporcie za pierwsze półrocze br.

Zgodnie z danymi EUAA tylko jeden na cztery wnioski o azyl został rozpatrzony pozytywnie. Był to najniższy kiedykolwiek zanotowany poziom w ciągu roku lub półrocza.

Niemcy. Spada liczba pozytywnych decyzji azylowych

Agencja podkreśliła, że wynik ten ma związek ze spadkiem liczby decyzji wydanych wobec Syryjczyków, których wnioski w przeszłości były zazwyczaj rozpatrywane pozytywnie. Tymczasem w pierwszej połowie 2025 r. większość państw unijnych tymczasowo wstrzymała rozpatrywanie wniosków azylowych złożonych przez uciekinierów z Syrii, oczekując na poprawę sytuacji w tym kraju po obaleniu reżimu Baszara al-Asada.

W rezultacie liczba decyzji wydanych wobec Syryjczyków znacznie spadła - z prawie 85 tys. w pierwszej połowie 2024 r. do zaledwie 13 tys. w pierwszej połowie 2025 r. Tylko 17 proc. rozstrzygnięć było pozytywnych - wcześniej odsetek ten wynosił zazwyczaj 90 proc.

Migranci w Niemczech. Rekordowo niska liczba wniosków o azyl

W pierwszych sześciu miesiącach 2025 r. odnotowano także rekordowo niską liczbę samych wniosków o azyl. W tym czasie złożono ich niecałe 400 tys., co oznacza spadek o 23 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Unijny komisarz spraw wewnętrznych Magnus Brunner powiązał te dane z wejściem w życie paktu migracyjnego.

"Dzięki paktowi wprowadzamy bardziej efektywne procedury, umożliwiając skuteczniejsze rozpatrywanie wniosków o niskich szansach na pozytywne rozpatrzenie. Jednocześnie nasze propozycje z wiosny wzmocnią współpracę z państwami trzecimi, zapewniając skuteczność powrotów i zmniejszając obciążenie naszych systemów azylowych" - zaznaczył komisarz w oświadczeniu przekazanym PAP przez Komisję Europejską.

