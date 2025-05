Sekretarz stanu USA Marco Rubio wzywał Niemcy do odwołania decyzji o zaklasyfikowaniu partii Alternatywa dla Niemiec jako organizacji ekstremistycznej. Amerykański polityk stwierdził, że "nie jest to demokracja", a "tyrania w przebraniu".

"To jest demokracja. Ta decyzja jest wynikiem gruntownego i niezależnego dochodzenia mającego na celu ochronę naszej konstytucji i praworządności" - oświadczył resort na platformie X.

"To niezależne sądy będą miały ostatnie słowo . Nauczyliśmy się z naszej historii, że ekstremizm prawicowy musi zostać powstrzymany" - czytamy.

Do wymiany wpisów w mediach społecznościowych dołączył również wiceprezydent USA J.D. Vance , który napisał, że "AfD jest najbardziej popularną partią w Niemczech i zdecydowanie najbardziej reprezentatywną dla Niemiec wschodnich". Jego zdaniem "teraz biurokraci usiłują ją zniszczyć".

"Zachód zburzył mur berliński wspólnie. I został on odbudowany - nie przez Sowietów czy Rosjan, ale przez niemiecki establishment" - dodał Vance na X.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył w piątek, że "Niemcy właśnie nadały swojej agencji szpiegowskiej nowe uprawnienia do inwigilacji opozycji".

"To nie jest demokracja - to tyrania w przebraniu" - ocenił.

Interwencja Rubio jest już kolejnym głosem administracji Donalda Trumpa w obronie AfD. W niemieckich wyborach parlamentarnych partię wprost poparł Elon Musk. Z kolei w lutym, na dziewięć dni przed głosowaniem, Vance spotkał się z szefową tego ugrupowania Alice Weidel i wezwał do zniesienia "kordonu sanitarnego" wokół AfD.

Takie podejście - zdaniem kontrwywiadu - ma na celu "wykluczenie niektórych grup z równego udziału w społeczeństwie" i "nadanie im statusu podporządkowanego" co jest niezgodne z konstytucją .

Jak podkreślił BfV, wspomniane ugrupowanie nie uważa za równych obywateli Niemiec pochodzących z krajów, gdzie dominują muzułmanie. Miało to doprowadzić do przypadków "zniesławiania i oczerniania" jednostek i grup, co wzbudzało "irracjonalne obawy i wrogość".