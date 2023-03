Niemcy: Mężczyzna celowo wjechał w ludzi na parkingu lotniska

Do zdarzenia doszło w piątek na parkingu P2 lotniska Kolonia/Bonn na zachodzie Niemiec. Co najmniej kilka osób zostało rannych. Nie ma informacji, jak poważne są to obrażenia. Na miejscu pracują służby.

Mężczyzna stawiał opór, gdy policjanci go obezwładniali. Rannych zostało dwóch funkcjonariuszy.

Niemcy: Kierowca wjechał tłum. Trafił do szpitala

Były przesłanki wskazujące na to, że mężczyzna cierpi na zaburzenia psychiczne - poinformował rzecznik policji cytowany przez Reutersa i "Bild".

Napastnik został przewieziony do szpitala w celu ustalenia przez lekarzy jego stanu psychicznego.

