Niemcy masowo uciekają z kraju. Dane wskazują jasno, "warunki się zmieniły"

W skrócie W 2024 roku z Niemiec wyjechało ponad 1,26 mln osób, a liczba imigrantów wyniosła ponad 1,69 mln.

Głównymi powodami emigracji mieszkańców Niemiec są edukacja, podatki, koszty życia i bezpieczeństwo.

Wśród przyczyn emigracji wskazuje się także nadmierną biurokrację oraz niewydolność niemieckich systemów.

Według danych niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego w 2024 r. liczba imigrantów wciąż była wysoka (ponad 1,69 mln), jednak nie odstawała wyraźnie od liczy emigrujących.

Co ciekawe, wśród wyjeżdzających w mniejszości znalazły się osoby z niemieckim obywatelstwem (ok. 270 tys.).

Niemcy masowo emigrują. Oto najpopularniejsze kierunki wyjazdowe

Jednym z tych, którzy zdecydowali się opuścić kraj nad Odrą jest przedsiębiorca Maximilian Schreiber, który wyjechał razem z rodziną na Maltę. Powody swojej decyzji przedstawił w rozmowie z lokalnym dziennikiem "Frankfurter Rundschau".

Jak wyjaśnia, głównymi powodami, dla których Niemcy decydują się na emigrację są edukacja, podatki, koszty życia, bezpieczeństwo.

- Warunki się zmieniły. Praca zdalna oznacza, że wiele rodzin nie jest już związanych z jednym miejscem. Jednocześnie dostęp do informacji stał się znacznie lepszy - przekonuje rozmówca "FR".

Schreiber podkreśla, że decyzja o wyjeździe w większości przypadków nie jest spontaniczna, lecz dokładnie przemyślana i zaplanowana. - Dlatego wielu trafia do podobnych krajów, takich jak Szwajcaria, Austria, Hiszpania, Portugalia lub Zjednoczone Emiraty Arabskie - zauważa.

Osoby, które decydują się na wyprowadzkę mogą liczyć na wsparcie organizacji Deutsche im Ausland (Niemcy za granicą - red.). "Najlepszy kraj do emigracji nie jest absolutny - zależy od osobistych priorytetów. Dla rodzin z dziećmi system edukacji i bezpieczeństwo mają znaczenie. Na początku kariery skupiamy się na rynku pracy i dostępie do wiz. Dla emerytów decydujące są obciążenie podatkowe, opieka zdrowotna i koszty życia" - czytamy na stronie DIA.

Schreiber tłumaczy, że wybrał Maltę, ponieważ kraj ten jest "mały, wydajny i międzynarodowy". W jego ocenie decyzje podejmowane są tam szybciej niż w Niemczech, jest mniej przeszkód biurokratycznych, a procesy są jaśniejsze.

"Systemy nie działają niezawodnie". Główne przyczyny emigracji z Niemiec

Na decyzję Schreibera wpłynął też maltański system edukacji. Jak wyjaśnił, dzieci są tam wychowywane w środowisku wielojęzycznym, co - z punktu widzenia przedsiębiorcy - jest "namacalną przewagę konkurencyjną".

Jak zauważa "FR", pomimo niedużej powierzchni i małej liczby ludności Malta ma PKB powyżej średniej UE, co plasuje ją na dziewiątym miejscu wśród unijnych gospodarek. W opinii Schreibera wyspiarskie państwo góruje pod tym względem nad Niemcami.

- Rodziny (w Niemczech - red.) patrzą na to, co dostają i ile za to płacą. A dla wielu ten stosunek już nie jest odpowiedni - twierdzi przedsiębiorca. I dodaje, że Niemcy cechują obecnie wysokie podatki, rosnące koszty życia oraz "systemy, które nie działają już niezawodnie". - Jeśli inne kraje zaoferują lepsze warunki ramowe, decyzja szybko staje się racjonalna - mówi.

Zdaniem Schreibera na rosnącą liczbę emigracji wpływ mają przede wszystkim nadmierna biurokracja oraz niemiecki system edukacji. - Procesy trwają zbyt długo, są zbyt skomplikowane i często po prostu nieefektywne. To kosztuje czas, pieniądze i nerwy. Dla rodzin oznacza to przede wszystkim niepotrzebne tarcia w codziennym życiu - ocenia.

- Ostatecznie chodzi o podstawową zasadę: systemy muszą działać. Jeśli tak jest, ludzie zostają. Jeśli nie, to odchodzą - podsumowuje.

Źródło: "Frankfurter Rundschau"

