W skrócie Z raportu Federalnego Urzędu Kryminalnego wynika, że w Niemczech rośnie brutalność działań przestępczych gangów, ze wzrostem liczby zabójstw i ciężkich uszkodzeń ciała.

Gangi coraz częściej wykorzystują do przemocy nieletnich, w tym 13-latków, oraz werbują ich przez media społecznościowe.

Najczęstszym przestępstwem wśród zorganizowanych grup jest handel narkotykami, a sprzedaż substancji psychoaktywnych i kokainy coraz częściej odbywa się online.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Z najnowszego raportu Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) na temat przestępczości zorganizowanej wynika, że w ubiegłym roku odnotowano 20 zabójstw oraz 100 przypadków ciężkiego uszkodzenia ciała. Dla porównania: rok wcześniej w ramach przestępczości zorganizowanej doszło do 13 zabójstw i 77 przypadków uszkodzenia ciała.

"Szczególnie w sytuacjach, gdy chodzi o realizację interesów, walkę o wpływy i władzę oraz podczas konfliktów, grupy przestępczości zorganizowanej wykazują większą gotowość do stosowania przemocy i częściej sięgają po przemoc" - czytamy w raporcie, który przedstawia sytuację w ubiegłym roku.

Akty przemocy nawet z udziałem 13-latków

Jako przykład brutalności, z jaką działają obecnie sprawcy, BKA wskazuje serię eksplozji i strzelanin w aglomeracji kolońskiej, do których dochodziło od lata 2024 roku. Według ustaleń miały one związek z kradzieżą transportu narkotyków.

W ostatnim czasie wzrosła również liczba przypadków, w których akty przemocy są zlecane niczym usługa albo wykonywane przez specjalnie do tego celu zwerbowanych nieletnich. BKA zwraca uwagę, że stosunkowo nowe zjawisko werbowania wykonawców za pośrednictwem mediów społecznościowych "rozwija się bardzo dynamicznie", dlatego konieczna jest stała współpraca z dostawcami usług internetowych. Wśród wynajmowanych do takich działań sprawców zdarzają się nawet 13-latkowie.

Zleceniodawca i osoba wykonująca przestępstwo często w ogóle się przy tym nie spotykają. - Takie przestępcze usługi działają według zasady: jeden planuje, jeden płaci, jeden bije - mówi minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt.

Coraz więcej broni

W ubiegłym roku już trzeci rok z rzędu wzrósł odsetek podejrzanych o przestępstwa, którzy byli uzbrojeni. Wyniósł on 5,8 proc. W 30,3 proc. postępowań dotyczących przestępczości zorganizowanej, zgłoszonych przez służby federalne i krajowe, policja natrafiła na uzbrojonych podejrzanych. Rok wcześniej było tak w 28,4 proc. prowadzonych postępowań.

Spośród 556 sztuk broni znalezionych w związku z działalnością przestępczości zorganizowanej trzy czwarte stanowiła broń nielegalna, czyli taka, na którą podejrzani nie mieli wymaganych zezwoleń.

Chwalą się w mediach społecznościowych

"Choć przez długi czas zamknięcie i izolacja były charakterystycznymi cechami przestępczości zorganizowanej, dziś zwłaszcza młodsi przestępcy - określani mianem »mafii Gen Z« - coraz częściej pokazują w mediach społecznościowych swoją władzę, status i przemoc" - informuje BKA.

Według danych urzędu do większej dostępności broni palnej w Niemczech przyczyniają się również podrabiane egzemplarze. Są one przede wszystkim przemycane z Turcji do Niemiec, m.in. do Berlina. Podróbki często są na tyle wierne oryginałom, że na pierwszy rzut oka trudno je odróżnić od prawdziwej broni. Są sprawne i mogą być używane, choć zazwyczaj mają pewne wady techniczne.

258 Polaków wśród podejrzanych

W 2025 roku wzrosła również liczba postępowań dotyczących grup przestępczości zorganizowanej. Wszczęto ich łącznie 683 - to najwięcej od 2021 roku.

Liczba podejrzanych wzrosła o ponad 13 proc., osiągając najwyższy poziom w ciągu ostatnich pięciu lat. Wśród 7988 osób podejrzanych o przestępstwa, ustalonych w ubiegłym roku, było 2722 obywateli Niemiec, 664 osoby z obywatelstwem tureckim, 402 Syryjczyków, 281 Albańczyków oraz 258 osób posiadających polskie obywatelstwo.

Najczęstszym przestępstwem jest handel narkotykami

Przestępczość narkotykowa po raz kolejny zdecydowanie dominowała wśród postępowań dotyczących przestępczości zorganizowanej. Na kolejnych miejscach znalazły się przestępstwa związane z działalnością gospodarczą, przestępstwa podatkowe i celne, przemyt ludzi, przestępstwa przeciwko mieniu oraz pranie pieniędzy.

W 31 postępowaniach głównym przedmiotem śledztwa były przestępstwa z użyciem przemocy. Rok wcześniej takich spraw było 11.

Coraz więcej narkotyków sprzedaje się przez internet

W ubiegłym roku zarejestrowano 2150 zgonów związanych z narkotykami - mniej więcej tyle samo co rok wcześniej. Według raportu dotyczącego przestępczości narkotykowej wzrosła natomiast liczba zgonów związanych z tzw. nowymi substancjami psychoaktywnymi (NPS).

Liczba ofiar tzw. dopalaczy i innych narkotyków syntetycznych wzrosła o niespełna 15 proc., do 177 osób. Duża część NPS jest sprzedawana przez internet. Jak podkreśla BKA, również w przypadku innych narkotyków sprzedaż online staje się coraz ważniejszym kanałem dystrybucji.

Bagatelizowanie zagrożeń związanych z kokainą

Policja zwraca uwagę również na inną tendencję: kokaina dostępna na rynku ma coraz wyższą czystość. - Ze względu na jej dużą dostępność cena w ostatnim czasie spadła o 20 proc. - mówi prezes BKA Holger Münch.

- Niestety, w części społeczeństwa zażywanie kokainy jest już postrzegane jako coś normalnego, mimo związanych z tym zagrożeń dla zdrowia oraz działalności przestępczych sieci stojących za jej dystrybucją - dodaje pełnomocnik rządu ds. narkotyków Hendrik Streeck.

Obecnie za pomocą kodu QR można nawet zamówić tak zwaną "taksówkę z kokainą", czyli usługę dostarczenia narkotyku.

Autor: Maciej Wiśniewski / Polska Redakcja Deutsche Welle



