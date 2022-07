Do incydentów doszło w minioną środę na imprezie grupy parlamentarnej w namiocie Tipi przy Urzędzie Kanclerskim, w której uczestniczyli posłowie, pracownicy niemieckiego Bundestagu i okręgów wyborczych; według grupy parlamentarnej uczestniczyło w niej łącznie ok. 1000 osób - informuje gazeta.

W spotkaniu uczestniczył również kanclerz federalny Olaf Scholz (SPD) - pisze dziennik.

Z wewnętrznego czatu SPD, do którego dostęp ma "Tagesspiegel" wynika, że "obecnie jest osiem ofiar, jeden przypadek potwierdzony badaniami".

"Tagesspiegel" dotarł do listu dyrektora zarządzającego grupy SPD Mathiasa Martina do posłów SPD, w którym napisano: "Na naszym letnim przyjęciu doszło do ewidentnych ataków na koleżanki za pomocą koktajli gwałtu (niem. K.o.-Tropfen). To oburzające wydarzenie, które natychmiast zgłosiliśmy policji w Bundestagu". Grupa parlamentarna SPD zaleca, by ewentualne kolejne ofiary "zgłosiły to natychmiast na policję".

Najbardziej rozpowszechnione płynne ecstasy

Termin "K.o.-Tropfen" potocznie obejmuje wiele różnych substancji. Najbardziej rozpowszechnione jest płynne ecstasy, czyli kwas gamma-hydroksymasłowy (GHB). Jest bezbarwny, bezwonny i bez smaku i może sprawić, że osoby je spożywające będą bezradne, bezbronne i mogą przechodzić zanik świadomości - wyjaśnia portal tygodnika "Spiegel".

SPD wygrała wybory parlamentarne w Niemczech we wrześniu ubiegłego roku i utworzyła koalicyjny rząd z partią Zielonych i liberalną FDP.