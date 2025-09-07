Niemcy inwestują w ochronę ludności. Wydadzą miliardy na schrony i sprzęt

Niemcy planują przeznaczyć gigantyczne środki na wzmocnienie ochrony cywilnej. W planach rządu jest m.in. budowa schronów, pozyskanie sprzętu i systemów ostrzegawczych. Na cel wydane zostaną miliardy euro.

Minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt chce nadrobić zaległości w ochronie cywilnej. W wywiadzie dla gazety "Bild am Sonntag" zapowiedział "Pakt na rzecz ochrony ludności".

Zgodnie z nim do 2029 r. należy zainwestować dziesięć miliardów euro m.in. w syreny i aplikacje ostrzegawcze, schrony, a także zakup około 1500 pojazdów do ochrony przeciwpożarowej, transportu chorych i jako mobilne centra dowodzenia.

"Zwiększamy wyposażenie w zakresie ochrony ludności" - cytuje ministra gazeta.

Niemcy. Miliardy euro na wzmocnienie ochrony cywilnej

W budżecie federalnym przewidziano już wyższe wydatki na ochronę ludności cywilnej. Biorąc pod uwagę przestarzałe od dziesięcioleci struktury, Dobrindt wielokrotnie deklarował chęć znacznego wzmocnienia tego obszaru. Jako wzór do naśladowania w zakresie rozbudowy schronów podał Izrael i zaproponował współpracę obu krajów.

    Tłem dla tych działań są narastające kryzysy międzynarodowe, zagrożenia ekstremizmem i ataki hybrydowe. Według gazety Niemcy dysponują obecnie 579 publicznymi schronami dla około 480 tysięcy osób. Wiele bunkrów i systemów ostrzegawczych wyłączono z użytkowania po zakończeniu zimnej wojny.

    Już w czerwcu prezes Federalnego Urzędu ds. Ochrony Ludności i Pomocy w Sytuacjach Katastrof (BBK) Ralph Tiesler wezwał do utworzenia większej liczby schronów w Niemczech w związku z nasilającymi się konfliktami w Europie.

    Przyznał wówczas w rozmowie z dziennikiem "Sueddeutsche Zeitung", że budowa nowych bunkrów o bardzo wysokim standardzie ochrony kosztuje "dużo pieniędzy i czasu". Dlatego do funkcji pełnienia schronów powinny zostać przystosowane tunele.

