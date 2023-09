Niemcy importują z Indii coraz więcej rosyjskiej ropy

Import produktów naftowych z Indii do Niemiec w pierwszych siedmiu miesiącach tego roku, w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego, zwiększył się ponad dwunastokrotnie, jak poinformował we wtorek Federalny Urząd Statystyczny z Wiesbaden. Z kolei Indie, według danych ONZ, importują znaczne ilości ropy naftowej z Rosji.

Import z Indii do Niemiec głównie dotyczył olejów napędowych, które są wykorzystywane do produkcji diesla lub opału - wyjaśnili statystycy. Oleje napędowe są produkowane przez Indie z ropy naftowej, którą kraj ten od czasu rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie importuje z Rosji w dużych ilościach.

W pierwszych siedmiu miesiącach tego roku z Indii do Niemiec importowano produkty naftowe o wartości 451 milionów euro, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku wartość tych produktów wyniosła zaledwie 37 milionów euro. Oznacza to, że stanowiły one 2,4 procenta wszystkich niemieckich importów produktów naftowych w tym okresie.

Unijne embargo mało skuteczne

Niemcy z powodu wojny zaprzestały bezpośrednich importów ropy naftowej z Rosji . Państwa zachodnie wprowadziły także pułap cenowy dla rosyjskiej ropy naftowej, który zamierzają narzucić międzynarodowo za pomocą swojej pozycji rynkowej w dziedzinie przewoźnictwa i ubezpieczeń. Najwyraźniej jednak ten mechanizm nie działa zgodnie z planem. Problemy występują przede wszystkim w kontroli przestrzegania go przez organy regulacyjne.

Jak powiedział AfP Georg Zachmann z think tanku Bruegel w Brukseli na temat rozwoju importu ropy naftowej z Indii, jest "bardzo prawdopodobne, że Niemcy i inne europejskie kraje niejawnie kupują rosyjską ropę". Kiedy bezpośrednia trasa handlowa zostaje zablokowana, rynek jest w stanie to "pośrednio zrównoważyć". Nawet jeśli dokładne pochodzenie ropy jest "zawoalowane", zachodzi prawopodobieństwo, że pochodzi ona z Rosji. Według eksperta jest mało prawdopodobne, że embargo UE znacząco zmniejszy rosyjskie eksporty ropy. W odniesieniu do pułapu cenowego ekspert stwierdził, że ponieważ Rosja ogólnie eksportuje ogromne ilości ropy naftowej, "jej dochody pozostają bardzo wysokie".

Wzrost importu produktów naftowych zwiększa ogólny wolumen importu z Indii. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy wyeksportowano z Indii do Niemiec towary o wartości 8,7 miliarda euro , tj. o 1,7 procent więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Najważniejszym towarem importowym z Indii była odzież o wartości aż jednego miliarda euro.

Także niemiecki eksport do Indii wzrósł znacznie o 21 procent, osiągając wartość 9,9 miliarda euro. Najważniejszymi towarami eksportowymi były maszyny i produkty chemiczne. Dzięki temu Indie stają się dla Niemiec coraz ważniejszym partnerem handlowym. Niemiecki import z Indii podwoił się między 2015 a 2022 rokiem, a eksport zwiększył się w tym okresie o ponad połowę.

Redakcja Polska Deutsche Welle

