W skrócie Niemiecka firma Rheinmetall rozpoczęła seryjną produkcję dronów morskich w Hamburgu, planując produkcję 200 maszyn rocznie z możliwością zwiększenia do tysiąca jednostek.

Drony morskie mogą być wykorzystywane do obserwacji, ochrony infrastruktury krytycznej lub jako nośniki uzbrojenia, a producent zapewnia możliwość indywidualnej konfiguracji.

Pentagon poinformował, że Stany Zjednoczone użyły dronów morskich na wodach Bliskiego Wschodu w ramach misji Epicka Furia przeciwko Iranowi, a sprzęt wyprodukowała firma BlackSea Technologies.

Drony morskie mogą służyć zarówno do patrolowania regionu, jak i ataków kamikaze. Skuteczność bezzałogowców pokazała w ostatnich latach Ukraina, która po wybuchu pełnoskalowej wojny z Rosją wykorzystała je m.in. do atakowania rosyjskiej floty czarnomorskiej.

Teraz w ślad za Ukraińcami idą Niemcy. Spółka Rheinmetall ogłosiła, że rozpoczęła seryjną produkcję dronów morskich. W działania zaangażowała się również brytyjska firma Kraken Technology Group.

"W zależności od konfiguracji drony mogą być wykorzystywane do obserwacji morskiej, ochrony infrastruktury krytycznej lub jako nośniki uzbrojenia w operacjach wojskowych" - czytamy w wydanym w poniedziałek przez Rheinmetall oświadczeniu.

Następnie podkreślono: "Partnerstwo jest odpowiedzią na rosnące globalne zapotrzebowanie na dostępne na rynku platformy bezzałogowe o różnych rozmiarach".

Jako miejsce produkcji i testów dronów morskich Niemcy wybrali Hamburg. Plany zakładają powstanie 200 takich maszyn w ciągu roku. - W zależności od wielkości zamówienia, możemy zwiększyć produkcję nawet do tysiąca jednostek rocznie - zapowiedział dyrektor generalny w Rheinmetall Tim Wagner.

Niemieckie drony morskie osiągną prędkość do 101 km/h i będą miały ponad osiem metrów długości. Producent zapewni możliwość indywidualnej konfiguracji bezzałogowców.

Drony morskie znajdują się także w zasobach armii USA. Pentagon w marcu informował, że Stany Zjednoczone rozmieściły bezzałogowce na wodach Bliskiego Wschodu. Jednostki zostały wykorzystane w ramach misji Epicka Furia, czyli wojny przeciwko Iranowi. Producentem sprzętu jest firma BlackSea Technologies.

Waszyngton od lat stara się stworzyć flotę autonomicznych bezzałogowych jednostek wodnych i nawodnych, ponieważ jest to tańsza i szybsza w produkcji alternatywa dla okrętów wojennych. Plany przeciągają się z powodu problemów technicznych i kosztownych testów.

