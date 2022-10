Niemcy i Hiszpania nie zważają na sprzeciw Francji. Zbudują rurociąg MidCat

Oprac.: Mateusz Stelmaszczyk Świat

Hiszpania i Niemcy planują, mimo sprzeciwu Francji, dokończenie budowy rurociągu MidCat, umożliwiającego transport gazu z hiszpańskich terminali do reszty Europy - wynika z dokumentu, do którego dotarł w środę Reuters. Dla Niemiec MidCat byłby ważny nie tylko z powodu transportu gazu, ale także - w przyszłości - zielonego wodoru, który mógłby płynąć do niemieckich zakładów przemysłowych - napisał "Handelsblatt".

Zdjęcie Niemcy i Hiszpania chcą dokończyć budowę rurociągu MidCat / LoggaWiggler / pixabay.com