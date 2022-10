Mieszkaniec Sennestadt, który wybrał się 18 października na grzyby, późnym popołudniem natrafił w lesie na ludzkie kości. Powiadomi policję, a mundurowi przeszukali las w pobliżu Uhuweg.

Wykorzystano psy tropiące, które doprowadziły funkcjonariuszy do elementów odzieży należącej do zmarłego. W jednym z elementów odzieży był portfel wraz z dowodem osobistym.



Dane osobowe ze znalezionego portfela ujawniły, że zmarłym był Dawid Jakub Walczak, urodzony 6 czerwca 1989 roku we Wrześni. Tożsamość ofiary potwierdziła później sekcja zwłok.

Zaginiony od maja 2020 roku

Dochodzenie ujawniło, że mężczyzna, który podobno ostatnio przebywał w rejonie Enger/Bielefeld/Oerlinghausen, znajdował się w bazie osób zaginionych od maja 2020 roku. Już po jego zaginięciu pojawiły się przesłanki o możliwości popełnienia przestępstwa.



Śledczy nie wykluczają, że mogło dojść do morderstwa. Dochodzenie prowadzi zespół zabójstw "Uhu".



W piątek niemiecka policja wydała komunikat. "Kto ostatnio miał kontakt z Walczakiem? Kto ewentualnie może udzielić informacji na temat okoliczności jego zaginięcia?" - nadinspektor Moritz Rawe, szef zespołu "Uhu", zaapelował o pomoc do ewentualnych świadków oraz mieszkańców okolic Bielefield.