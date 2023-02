Polak przeprowadził w grudniu dwa napady na supermarkety w Niemczech w ciągu zaledwie dwóch dni. W środę policji w Hamburgu udało się w końcu zatrzymać sprawcę. Na trop mężczyzny naprowadził funkcjonariuszy świadek zdarzenia.

Serwis tag24.de opisuje, że Polak został zatrzymany w swoim mieszkaniu w centrum Altony. Śledczy zabezpieczyli w jego mieszkaniu dowody przestępstwa oraz 50 gramów syntetycznego narkotyku.

Niemcy: Polak napadł na dwa sklepy. Groził kasjerom nożem

41-letni obywatel Polski usłyszał zarzuty przeprowadzenia dwóch napadów z użyciem noża. Odpowie za nie przed niemieckim wymiarem sprawiedliwości.

Do pierwszego napadu doszło 9 grudnia ok. godz. 21:55 w supermarkecie na Hufnerstraße. Drugi incydent miał miejsce 10 grudnia ok. godz. 21:27 w sklepie przy Alter Teichweg. W obu przypadkach Polak zagroził kasjerowi nożem i żądał wydania gotówki.

W pierwszym incydencie pracownikom sklepu udało się powstrzymać nożownika przed kradzieżą. Następnego dnia Polak wyszedł z dyskontu z łupem w wysokości kilkuset euro.