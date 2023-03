Niemcy: Fanka Putina stanie przed sądem. Pojechała na front pomagać Rosjanom

Oprac.: Wiktor Kazanecki Świat

Mieszka w Niemczech, a kocha Rosję i Władimira Putina. Wychwala ich zbrodnicze działania i nie widzi, jakie to zło do tego stopnia, że jedzie do Donbasu, aby tam pomagać okupantom. Fascynatka moskiewskiego reżimu Elena Kołbasnikowa ma jednak kłopoty - prędzej czy później ruszy jej proces. Jeśli zostanie skazana, może pójść do więzienia nawet na pięć lat. Za kratami raczej nie będzie mogła nosić koszulek z radziecką symboliką tak, jak jeszcze robi to na wolności.

Zdjęcie Elena Kołbasnikowa nie ukrywa prorosyjskiej fascynacji / STRINGER / Reuters, Twitter/NEXTA / Agencja FORUM