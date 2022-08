Niemcy: Ekstremista i były żołnierz wysadził się w powietrze

W ubiegłym tygodniu policja znalazła nielegalny arsenał broni, należący do do Achima B. Mimo to, mężczyzna pozostał na wolności. W czwartek rano wysadził się w powietrze w lesie, nieopodal Attendorn.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne / MAREK BEREZOWSKI/REPORTER / East News