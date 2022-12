Niemcy: Czekoladowe mikołaje z salmonellą. Może być dostępny także w Polsce

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Świat

Niemiecka firma Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co. KG informuje o wycofaniu ze sprzedaży czekoladowych mikołajów marki "Santa Claus in town". Chodzi o 200 gramowe figurki mikołajów z czekolady mlecznej partii L-102293N z datą ważności do 31 lipca 2023 roku. W produkcie wykryto pałeczki salmonelli. Producent apeluje o zwrot czekoladowego przysmaku. Ten może być też dostępny w Polsce.

Zdjęcie Niemcy. Czekoladowe mikołaje z salmonellą / pixabay.com