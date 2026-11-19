W skrócie Niemiecka policja poszukiwała 62-letniej Syryjki, która schroniła się w azylu kościelnym w Bremerhaven, aby uniknąć deportacji do Polski.

Sąd administracyjny w Bremie wydał nakaz przeszukania, po którym funkcjonariusze siłą wyważyli łomem drzwi do budynku parafialnego.

Zgodnie z nowymi unijnymi przepisami GEAS termin możliwości wydalenia kobiety do Polski upłynie dopiero w kwietniu 2029 roku.

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Niemiecka policja poszukuje 62-letniej kurdyjskiej Syryjki, która schroniła się w azylu kościelnym w Bremerhaven, aby uniknąć deportacji do Polski.

Już w środę nad ranem, 18 listopada, nie powiodła się próba jej wydalenia z Niemiec. Pracownicy, otwiera się w nowym oknie urzędu ds. cudzoziemców z Coesfeld w Nadrenii Północnej-Westfalii nie zastali kobiety na miejscu, wszczęto jej poszukiwania.

Według Sebastiana Rittera, pastora ewangelicko-luterańskiej Parafii św. Jana, kobieta przebywa w azylu kościelnym od sierpnia br., o czym poinformowane są władze Kościoła w Hanowerze i urzędy.

Dwoje dzieci Syryjki wraz z wnukami mieszka w Niemczech, a kolejny syn w Polsce. Kobieta przyleciała do Polski na podstawie wizy turystycznej, a następnie pojechała do Niemiec. Ponieważ początkowo została zakwaterowana w ośrodku dla uchodźców w Nadrenii Północnej-Westfalii, za jej sprawę odpowiada urząd ds. cudzoziemców w Coesfeld. W Syrii kobieta nie ma już żadnych krewnych.

Polska odpowiada za azyl

Rzecznik powiatu Coesfeld podkreślił, że zgodnie z prawem europejskim za rozpatrzenie wniosku azylowego odpowiada państwo UE, które wydało wizę pobytową. Również analiza dokumentacji przeprowadzona przez Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) podczas pobytu kobiety w azylu kościelnym nie doprowadziła do innej oceny sprawy.

Jak poinformował rzecznik, kobieta odmówiła dobrowolnego wyjazdu, dlatego "konieczne było wszczęcie procedury zakończenia jej pobytu". Sąd administracyjny w Bremie wydał w tym celu nakaz przeszukania. Ponieważ po dwukrotnym dzwonieniu do drzwi nie wpuszczono funkcjonariuszy, weszli oni do budynku siłą.

Drzwi wyważono łomem

Pastor Ritter relacjonował, że kobieta znajdowała się na terenie parafii, ale nie przebywała w swoim pokoju. Dlatego przedstawiciele władz jej nie znaleźli. Dodał również, że drzwi do budynku parafialnego nie zostały po prostu otwarte, lecz wyważone łomem, mimo że on sam znajdował się w sąsiednim budynku, a na miejscu był ślusarz.

Zdaniem pastora kobieta chciała przeczekać w azylu kościelnym okres, po którym nie byłoby już możliwe przekazanie jej do Polski, a następnie przejść procedurę azylową w Niemczech. Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców poinformował jednak dopiero na zapytanie, że termin ten jest obecnie liczony według nowych unijnych przepisów migracyjnych GEAS. Oznacza to, że upłynie on dopiero za trzy lata, w kwietniu 2029 roku.

"Wyjątkowo brutalne deportacje"

Pastor ostro skrytykował postępowanie kierownictwa urzędu w Coesfeld. Jak twierdzi, podczas wideokonferencji wielokrotnie wywierano na niego presję, by nakłonił kobietę do dobrowolnego wyjazdu.

Przewodniczący Ekumenicznej Sieci Azyl w Kościele w Nadrenii Północnej-Westfalii, Jan Niklas Collet, stwierdził, że Urząd ds. Obcokrajowców w Coesfeld jest znany z "wyjątkowo brutalnego sposobu przeprowadzania deportacji". Według niego urząd już wcześniej wielokrotnie wywierał silną presję na parafie udzielające azylu.

Krytycznie o działaniach władz wypowiedziała się również przewodnicząca Federalnej Ekumenicznej Wspólnoty Roboczej Azyl w Kościele, Dietlind Jochims, określając je jako "całkowicie nieproporcjonalne".

Katarzyna Domagała-Pereira, Redakcja Polska Deutsche Welle

Artykuł ukazał się na stronie Deutsche Welle, otwiera się w nowym oknie.



