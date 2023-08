- Niemcy do końca lipca zgłosiły do przekazania Polsce niemal 3,4 tys. cudzoziemców - poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska. Są to w większości osoby, które przebywały w Niemczech nielegalnie, a przyjechały do tego kraju z Polski. Cofniętych cudzoziemców będzie jednak więcej, ponieważ także zgłoszenia wpływają także z innych państw.