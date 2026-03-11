Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Niemcy budzą się ze snu. Żołnierze nauczą się zupełnie nowej taktyki

Bartosz Kołodziejczyk

Bartosz Kołodziejczyk

Siły zbrojnie Niemiec stawiają na Ukrainę. Jak informuje agencja Reutera, ukraińskie wojsko będzie pomagało niemieckiej armii w osiągnięciu gotowości bojowej do 2029 roku. Celem jest przygotowanie się do ewentualnego konfliktu Rosji z krajami NATO.

Naczelny dowódca Bundeswehry Christian Freuding na tle ćwiczeń niemieckiego wojska
Naczelny dowódca niemieckiej armii na tle ćwiczeń wojskowychAP/SOEREN STACHE/DPA /AFPEast News

W skrócie

  • Ukraińscy instruktorzy mają szkolić Bundeswehrę, aby przygotować ją na ewentualny konflikt z Rosją do 2029 roku.
  • Grupa od kilkunastu do kilkudziesięciu ukraińskich instruktorów przybędzie do Niemiec na kilka tygodni, by przekazać frontowe doświadczenia w działaniach wojskowych.
  • Niemiecki dowódca podkreślił, że obecność ukraińskich instruktorów odzwierciedla partnerstwo w zakresie bezpieczeństwa na równych zasadach.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Informacja o szkoleniu niemieckiej armii przez instruktorów z Ukrainy pojawiła się w środę. Szczegóły, które opisuje agencja Reutera, przekazał naczelny dowódca Bundeswehry Christian Freuding.

Jak czytamy, w ubiegłym miesiącu Kijów oraz Berlin uzgodniły warunki szkolenia. Ukraińscy instruktorzy mają pojawić się w Niemczech już wkrótce.

Niemcy. Wojskowi z Ukrainy będą szkolić Bundeswehrę

Celem szkolenia, które będzie prowadzone, jest przygotowanie niemieckiej armii na wypadek rosyjskiej agresji na kraje NATO. Pełna gotowość miałaby być osiągnięta w 2029 roku.

- Mamy wysokie oczekiwania - powiedział Reutersowi generał porucznik Christian Freuding, dowódca niemieckiej armii. - Ukraińska armia jest obecnie jedyną na świecie z doświadczeniem na froncie przeciwko Rosji - podkreślił wojskowy.

Zobacz również:

Ukraina będzie szkolić żołnierzy Bundeswehry. Na zdjęciu czołg Leopard 2 i transporter opancerzony
Świat

"Nikt inny w NATO". Sąsiad Polski poprosił Ukraińców o pomoc

Dorota Hilger
Dorota Hilger

    Jak zaznaczył generał, Niemcy są pierwszym krajem, który zawarł umowę z Ukrainą na szkolenia wojskowe prowadzone przez ich instruktorów.

    Freuding wskazał jednak, że miał świadomość tego, iż inne kraje pójdą śladem Niemiec. Agencja Reutera zauważa, że w ostatnich dniach o pomoc ze zwalczaniem irańskich dronów Shahed do Zełenskiego zwróciła się nawet administracja Donalda Trumpa. Wiadomo też, że pomoc w tym zakresie została zapewniona także części państw z Zatoki Perskiej.

    Ukraina wyszkoli Niemcy? "Nie mamy czasu, wróg nie czeka"

    Generał, zapytany o wkład ukraińskich instruktorów, odniósł się do ocen niemieckich i innych zachodnich agencji wywiadowczych, wskazując, że Rosja może zaatakować NATO w 2029 roku.

    - To już prawie pojutrze. Nie mamy czasu - wróg nie czeka, aż zadeklarujemy gotowość. Musimy więc wykorzystać każdą możliwość, aby się przygotować - powiedział Christian Freuding.

    Według wstępnych ustaleń, do Niemiec przybędzie grupa od kilkunastu do kilkudziesięciu instruktorów. Mają oni pozostać w RFN na okres kilku tygodni.

    Freuding zaznaczył, że od ukraińskich wojskowych będzie oczekiwał wniesienia frontowego doświadczenia w zakresie prowadzenia działań artyleryjskich, inżynieryjnych, operacji pancernych, obsługi dronów oraz dowodzenia.

    Niemiecki dowódca zauważył też, że od początku wojny z Rosją w 2022 roku Ukraina korzysta z niemieckich zasobów inżynieryjnych. Chodzi m. in. o bojowe wozy piechoty Marder czy czołgi Leopard. Na dodatek - na potrzeby wojny - ukraińskie siły zbrojne nauczyły się wykorzystywać ten sprzęt w sposób, jakiego nie opisano dotąd w żadnym z podręczników.

    "Fakt, że teraz przychodzą do nas jako instruktorzy, odzwierciedla partnerstwo w zakresie bezpieczeństwa na równych zasadach" - podsumował generał Freuding.

    Źródło: Reuters

    Zobacz również:

    Polscy żołnierze podczas ćwiczeń w Orzyszu, zdj. ilustracyjne
    Świat

    Ukraińcy szkolili polskich żołnierzy. Onyszkiewicz o "absolutnej konieczności"

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur
    "SAFE 0 proc." w Sejmie. Szef Kancelarii Prezydenta ponagla premiera. "Znak firmowy"Polsat NewsPolsat News

    Najnowsze